В Ростовской области убрали 90% ранних зерновых

В Ростовской области обмолотили 2,9 млн га — 90% от всей площади. Об этом сообщил губернатор Юрий Слюсарь в своих соцсетях.

Общая площадь посевов ранних зерновых и зернобобовых культур в этом году — 3,3 млн га, в том числе 2,8 млн — озимых.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ

По словам главы региона, несмотря на непростые условия во время уборки, донские аграрии показывают достойные результаты по сбору урожая. При этом область является одним из ведущих экспортеров. Доля региона составляет порядка 12% от общего объема российского экспорта зерна с географией поставок более чем в 100 стран. В этом году регион столкнулся с необходимостью перестраивать традиционные логистические цепочки, что повлияло на снижение закупочных цен на зерно у сельхозтоваропроизводителей.

В настоящее время правительство Ростовской области совместно с Минсельхозом и Минтрансом России прорабатывает все возможные варианты для скорейшей стабилизации ситуации на рынке и устойчивого экспорта продовольствия.

Как ранее писал «Ъ-Ростов», для координации перевозок в Азово-Черноморском бассейне в условиях продолжающихся атак ВСУ в Министерстве транспорта России создали специальный штаб.

Константин Соловьев