Суд пробурил дыру в балансе

Арбитражный суд Ставропольского края частично удовлетворил иск департамента по недропользованию по СКФО к Росгеологии по контракту на ликвидацию экологически опасных скважин: с компании взыскали 40,17 млн рублей пени и обязали вернуть в бюджет 21,2 млн рублей аванса, тогда как встречный иск подрядчика на 693,6 млн рублей отклонили полностью. Решение опубликовано в картотеке дела.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ

Согласно материалам дела, стороны заключили государственный контракт от 04.07.2022 на ликвидацию скважин. Первоначальная цена соглашения превышала 3,3 млрд рублей и предусматривала работы на 500 объектах. В конце 2023 года постановлением Правительства РФ объём был скорректирован до 155 скважин. Заказчик перечислил аванс в размере 1,7 млрд рублей, однако Росгеология выполнила работы лишь по 145 объектам на сумму 1 млрд рублей, систематически нарушая сроки и не предоставляя вовремя геологическую отчётность. В декабре 2024 года Кавказнедра в одностороннем порядке отказались от исполнения контракта.

По данным системы «СПАРК-Интерфакс», АО «Росгеология» зарегистрировано в 2004 году в Москве. Основной вид деятельности — работы геолого-разведочные, геофизические и геохимические в области изучения недр и воспроизводства минерально-сырьевой базы. Уставный капитал — 34,4 млн руб. Убыток компании за 2025 год составляет 15,1 млрд руб., выручка — 15,1 млрд руб.

Ведомство обратилось в суд с требованием взыскать почти 470 млн рублей неустойки и неосновательного обогащения. Суд установил, что истец завысил расчёт: штрафные санкции надлежит исчислять не от общей суммы контракта, а от стоимости фактически невыполненных или просроченных этапов. Дополнительно суд учёл, что часть просрочек возникла по вине самого заказчика — из-за задержек утверждения проектной документации Росприроднадзором и изменения показателей федерального проекта «Генеральная уборка». В итоге сумма штрафных санкций была снижена с 469,9 млн до 40,17 млн рублей.

Из полученного аванса суд обязал компанию вернуть в бюджет 21 198 848 рублей 88 копеек. При этом за Росгеологией признали право на оплату ликвидации 10 дополнительных скважин стоимостью 68 млн рублей — документы по ним были направлены заказчику до расторжения контракта, но ведомством проигнорированы. Требования компании о дополнительной оплате рекультивации земель вокруг скважин на сумму около 50 млн рублей отклонены: суд указал, что данные работы входят в цену контракта согласно техническому заданию и приказу Ростехнадзора № 534. Требования о взыскании штрафа за невыполнение этапов с 2.8 по 3.11 также отклонены — их реализация стала невозможной после отзыва бюджетных лимитов.

Встречный иск Росгеологии, в котором компания просила признать расторжение контракта незаконным, изменить его условия и взыскать с государства 693,6 млн рублей задолженности, суд отклонил в полном объёме. Суд указал, что изменение существенных условий госконтракта в судебном порядке допустимо лишь при существенном изменении обстоятельств по статье 451 ГК РФ, тогда как корректировка объёмов федерального финансирования представляет собой предусмотренный бюджетный риск. Попытка изменить уже расторгнутый контракт признана неправомерной.

Расходы по госпошлине распределены пропорционально удовлетворённым требованиям: с департамента в пользу компании взыщут 386,5 тыс. рублей, сама компания перечислит в бюджет 356,5 тыс. рублей, а ведомство — свыше 3 млн рублей. Исполнительные листы будут выданы после вступления решения в законную силу.

Арбитражный суд Северо-Кавказского округа возвратил кассационную жалобу Кавказнедр на определение Шестнадцатого арбитражного апелляционного суда от 20.03.2026 по этому же делу. Решение может быть обжаловано в Арбитражный суд Северо-Кавказского округа в течение месяца в порядке, установленном статьёй 291 Арбитражного процессуального кодекса РФ.

Тат Гаспарян