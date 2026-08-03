Уэльс первым отозвал поддержку кандидатуры Инфантино на пост главы FIFA
Футбольная ассоциация Уэльса (FAW) стала первым членом Международной федерации футбола (FIFA), который отозвал свою поддержку кандидатуры ее президента Джанни Инфантино в переизбрании на этот пост. Об этом сообщили The Guardian и BBC. В FAW подтвердили эту информацию, заявив, что «провалы последнего времени в должном управлении, процессах, лидерстве, ценностях, взаимодействии с участниками, коммуникации и разумном суждении привели нас ко мнению, что господин Инфантино утратил доверие FAW как руководитель мирового футбола».
За время чемпионата мира 2026 года Джанни Инфантино неоднократно подвергался критике. Однако настоящий кризис начался после того, как в конце июля глава FIFA предложил создать новую коммерческую структуру IFA Forward Enterprise, доли в которой могли бы купить частные инвесторы и которая контролировала бы международные соревнования. В ответ Союз европейских футбольных ассоциаций (UEFA) пригрозил бойкотировать все соревнования под эгидой FIFA, а некоторые сотрудники господина Инфантино ушли в отставку. В результате тот отказался от этого плана. Тем не менее, как пишут СМИ, скандал может стоить господину Инфантино поста, причем еще до следующих выборов президента FIFA в 2027 году.
Джанни Инфантино занимает пост президента FIFA с февраля 2016 года, придя на смену Зеппу Блаттеру после коррупционного скандала. В 2019 и 2023 годах он переизбирался без реальной конкуренции, а в мае 2026 года объявил о намерении баллотироваться на новый срок в 2027 году. Его президентство называют реформаторским: он расширил число участников чемпионата мира, запустил новый формат клубного чемпионата мира и увеличил финансирование национальных ассоциаций. До прихода в FIFA Инфантино долгое время работал в UEFA, в том числе генеральным секретарем.
Проект создания коммерческой структуры FIFA Forward Enterprise (FFE) для контроля над коммерческими правами FIFA вызвал серьезное сопротивление в футбольном сообществе. UEFA, CONCACAF и Азиатская футбольная конфедерация (AFC) выступили против этой идеи, а ряд политических деятелей, включая премьер-министра Великобритании Энди Бернема, призвали Инфантино уйти в отставку. Кроме того, один из ключевых советников Инфантино, Карлос Кордейро, подал в отставку из-за несогласия с планом, назвав его «сдачей в залог будущего футбола». UEFA даже рассматривал возможность бойкота соревнований под эгидой FIFA.
В августе 2026 года Джанни Инфантино отказался от проекта FFE под давлением, признав, что он создал разногласия. Тем не менее, ранее, в 2020 году, против Инфантино было возбуждено уголовное дело швейцарской прокуратурой по подозрению в злоупотреблении полномочиями, нарушении служебной тайны и воспрепятствовании следствию в связи с его встречами с бывшим генеральным прокурором Швейцарии. FIFA отвергла эти обвинения, назвав их безосновательными.
Ряд источников, включая BBC, The Telegraph и The Guardian, предполагают, что падение поддержки Инфантино после провала проекта FFE может привести к досрочному лишению его полномочий через созыв чрезвычайного Конгресса FIFA. Для созыва такого конгресса необходимо 19 голосов членов Совета FIFA, а у публично оппонировавших проекту FFE конфедераций — UEFA, AFC и CONCACAF — в сумме 21 голос. UEFA уже фактически призывал к отставке Инфантино и заявлял о потере доверия к нему.