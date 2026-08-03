Уэльс первым отозвал поддержку кандидатуры Инфантино на пост главы FIFA

Составлено ИИ-Ассистентъ

Джанни Инфантино занимает пост президента FIFA с февраля 2016 года, придя на смену Зеппу Блаттеру после коррупционного скандала. В 2019 и 2023 годах он переизбирался без реальной конкуренции, а в мае 2026 года объявил о намерении баллотироваться на новый срок в 2027 году. Его президентство называют реформаторским: он расширил число участников чемпионата мира, запустил новый формат клубного чемпионата мира и увеличил финансирование национальных ассоциаций. До прихода в FIFA Инфантино долгое время работал в UEFA, в том числе генеральным секретарем.

Проект создания коммерческой структуры FIFA Forward Enterprise (FFE) для контроля над коммерческими правами FIFA вызвал серьезное сопротивление в футбольном сообществе. UEFA, CONCACAF и Азиатская футбольная конфедерация (AFC) выступили против этой идеи, а ряд политических деятелей, включая премьер-министра Великобритании Энди Бернема, призвали Инфантино уйти в отставку. Кроме того, один из ключевых советников Инфантино, Карлос Кордейро, подал в отставку из-за несогласия с планом, назвав его «сдачей в залог будущего футбола». UEFA даже рассматривал возможность бойкота соревнований под эгидой FIFA.

В августе 2026 года Джанни Инфантино отказался от проекта FFE под давлением, признав, что он создал разногласия. Тем не менее, ранее, в 2020 году, против Инфантино было возбуждено уголовное дело швейцарской прокуратурой по подозрению в злоупотреблении полномочиями, нарушении служебной тайны и воспрепятствовании следствию в связи с его встречами с бывшим генеральным прокурором Швейцарии. FIFA отвергла эти обвинения, назвав их безосновательными.

Ряд источников, включая BBC, The Telegraph и The Guardian, предполагают, что падение поддержки Инфантино после провала проекта FFE может привести к досрочному лишению его полномочий через созыв чрезвычайного Конгресса FIFA. Для созыва такого конгресса необходимо 19 голосов членов Совета FIFA, а у публично оппонировавших проекту FFE конфедераций — UEFA, AFC и CONCACAF — в сумме 21 голос. UEFA уже фактически призывал к отставке Инфантино и заявлял о потере доверия к нему.