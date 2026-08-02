Джанни Инфантино напросился на удаление

Кризис, вызванный попыткой создать частную структуру для контроля над правами на основные соревнования Международной федерации футбола (FIFA), кажется, будет стоить ее президенту Джанни Инфантино должности. Причем господин Инфантино, не исключено, лишится ее еще гораздо раньше назначенных на март будущего года очередных президентских выборов. Ряд источников сообщает, что Совет FIFA может инициировать проведение чрезвычайного конгресса, чтобы заставить потерявшего доверие крупнейших региональных федераций и ведущих национальных ассоциаций функционера уйти в отставку.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Джанни Инфантино с большой долей вероятности лишится должности президента FIFA до назначенных на март 2027 года очередных выборов главы организации

Фото: Julia Demaree Nikhinson / AP Джанни Инфантино с большой долей вероятности лишится должности президента FIFA до назначенных на март 2027 года очередных выборов главы организации

Фото: Julia Demaree Nikhinson / AP

В воскресенье, 2 августа, в спортивных разделах всех ведущих медиаресурсов центральной была тема ближайшего будущего президента Международной федерации футбола Джанни Инфантино, накануне лишившего актуальности тему ближайшего будущего своего самого громкого проекта. Господин Инфантино объявил, что отказывается от проекта FIFA Forward Enterprise (FFE). Эта структура, которую предполагалось сформировать на деньги частных инвесторов, покупающих в ней доли, должна была контролировать, по сути, всю коммерческую деятельность FIFA, связанную прежде всего с ее основными турнирами, распоряжаясь правами на них. FFE очень походила на личный проект господина Инфантино.

Он обещал с ее помощью резко — с $8 млн до $20 млн в рамках первого же четырехлетнего цикла — повысить ежегодные выплаты по линии FIFA национальным ассоциациям.

Стоимость FFE оценивали в $20 млрд, а основным претендентом на нее называли компанию Thrive Eternal Джошуа Кушнера. Он является братом Джареда Кушнера, зятя президента США Дональда Трампа, которого в спортивной среде уже давно считают то ли другом, то ли патроном Джанни Инфантино.

Замыслы господина Инфантино, которые он держал в тайне даже от своих коллег, однако вызвали ожесточенное сопротивление в футбольном сообществе. Планы «продажи футбола посторонним лицам» успели осудить и высокопоставленные болельщики, занимающие заметные политические должности, и ведущие клубные лиги, и Международная ассоциация профессиональных футболистов (FIFPro), и региональные конфедерации. А обладающий наибольшим удельным весом среди них Союз европейских футбольных ассоциаций (UEFA) пригрозил в случае принятия предложений господина Инфантино бойкотировать все соревнования под эгидой FIFA, включая чемпионат мира. Кроме того, критиковали Джанни Инфантино даже некоторые из его подчиненных, а ключевой советник Карлос Кордейро из-за несогласия с политикой шефа ушел в отставку.

В итоге господин Инфантино был вынужден признать, что его идея породила «разногласия такого характера», которые «вне зависимости от уровня поддержки» превращают ее в «не отвечающие интересам первоначально поставленной цели». Однако смерть проекта FFE на нулевой стадии, кажется, нисколько не помогла Джанни Инфантино восстановить репутацию, которая еще недавно позволяла ему твердо рассчитывать сохранить президентский пост. Очередные выборы главы FIFA состоятся в марте будущего года на конгрессе федерации в Рабате. Еще недавно господин Инфантино, занявший пост президента федерации в 2016 году, не скрывал, что уверен в том, что останется после него на четвертый срок. Эту уверенность не поколебал даже громкий скандал во время завершившегося 19 июля североамериканского чемпионата мира с отменой FIFA «по звонку Дональда Трампа» дисквалификации игрока сборной США Фоларина Балогана. Перед финишем первенства появилась информация о том, что Джанни Инфантино успел заручиться поддержкой «более 200» национальных ассоциаций из 211, входящих в FIFA.

Между тем, судя по публикациям в различных изданиях, теперь большим достижением для господина Инфантино будет просто выставить свою кандидатуру на марокканских выборах. И BBC, и The Telegraph, и The Guardian, и Reuters, и L’Equipe настаивают на скором запуске процесса досрочного лишения Джанни Инфантино его полномочий.

А первым шагом в нем, вероятно, будет созыв чрезвычайного Конгресса FIFA.Именно это мероприятие — фактически единственный предусмотренный регламентом способ заставить президента покинуть пост.

Созвать такой конгресс имеет право Совет FIFA, ее высший исполнительный орган. Его членами являются 37 человек: девять представителей UEFA, семь — Азиатской конфедерации футбола (AFC), шесть — Африканской конфедерации футбола (CAF), по пять — Конфедерации футбола Южной Америки (CONMEBOL) и объединяющей страны Северной, Центральной Америки и Карибского бассейна CONCACAF, три — Конфедерации футбола Океании (OFC), плюс сам Джанни Инфантино и генеральный секретарь FIFA Маттиас Графстрём. Чтобы инициировать созыв конгресса, нужно 19 голосов. У трех конфедераций, публично оппонировавших проекту FFE — UEFA, AFC и CONCACAF,— их в сумме 21.

Правда, BBC все-таки сомневается в неизбежности такого решения. Сомнения объяснимы. Из этих трех конфедераций только UEFA уже фактически призвал к отставке Джанни Инфантино. Комментируя его отказ от планов по учреждению FFE, союз «поприветствовал» решение FIFA, но отметил, что «нельзя продолжать в том же духе», «разрабатывая в сжатые сроки секретные схемы», «имеющие сомнительную выгоду для игры». UEFA отметил, что необходимо «определить виновных и привлечь их к ответственности».

Он пообещал, что «в ближайшие дни и недели» «будет работать со своими ассоциациями и другими конфедерациями, чтобы проанализировать произошедшее и разработать план, который предотвратит повторение подобных инцидентов».

«Нынешнее руководство FIFA потеряло доверие не только UEFA, но и многих членов футбольной семьи»,— говорится в документе. В нем также напоминается об обещаниях, данных Джанни Инфантино десять лет назад перед первыми его президентскими выборами. Главными из них были «прозрачность» ее финансовой деятельности и гарантия, что «деньги FIFA» «будут служить развитию футбола». UEFA убежден, что господин Инфантино «обещания не выполнил», постаравшись устроить «закулисную сделку». К тому же, как следует из заявления, он не смог использовать «на благо игры» резервы FIFA, превышающие $5 млрд.

Солидарность с UEFA оперативно выразили несколько крупных национальных ассоциаций, например английская, немецкая и голландская. В их заявлениях также сказано о «потере доверия» ко всей управленческой верхушке FIFA и ее лидеру.

Однако азиатская конфедерация и CONCACAF не так решительны в осуждении деятельности Джанни Инфантино. В них даже есть ассоциации, которые предпочли дистанцироваться от него, например катарская и мексиканская.

Кроме того, в соответствии со ст. 25 Устава FIFA к созыву внеочередного конгресса может привести вотум недоверия от национальных ассоциаций. Для него требуется 20% их голосов, это 43 ассоциации. Иными словами, UEFA в данном случае может обойтись и без помощи от остальных конфедераций.

Правда, обойтись без нее на самом конгрессе будет невозможно.

В Уставе FIFA не закреплена процедура лишения действующего президента полномочий.

Эксперты ориентируются на две его статьи — 17 и 30. Первая посвящена исключению из FIFA ее членов — национальных ассоциаций. Эта мера требует двух третей голосов. Вторая — ситуациям, «не оговоренным» в регламенте. Для решений по ним достаточно простого большинства.

При этом создается впечатление, что, какой бы сюжет ни воплотился в реальность, удержаться на своем посту Джанни Инфантино все равно не удастся. Уровень его поддержки по сравнению с июльским упал настолько, что в тренд превратилось составление списков вероятных преемников господина Инфантино, обреченного если не на досрочную отставку, то на поражение на мартовских выборах. Чаще всего в него включают, естественно, президентов UEFA, AFC и CONCACAF — Александра Чеферина, Салмана бин Ибрагима аль-Халифу и Виктора Монтальяни. Помимо них в некоторых рейтингах фигурируют президент ПСЖ Насер аль-Хелаифи и Маттиас Графстрём.

Алексей Доспехов