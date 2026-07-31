Советник Инфантино подал в отставку из-за его идеи создания новой частной структуры

Составлено ИИ-Ассистентъ

Джанни Инфантино возглавил Международную федерацию футбола (FIFA) в 2016 году после масштабного коррупционного кризиса, который привел к отставке его предшественника Зеппа Блаттера. С тех пор Инфантино переизбирался на новый срок, демонстрируя значительный рост доходов организации, в том числе благодаря увеличению выплат национальным ассоциациям.

Однако его стремление к радикальному переформатированию крупных турниров, включая расширение чемпионата мира до 48 сборных и клубного чемпионата мира до 32 команд с возможным проведением раз в два года, вызывает острую критику. Многие футбольные организации, такие как Союз европейских футбольных ассоциаций (UEFA), Международная ассоциация профессиональных футболистов (FIFPro) и Ассоциация европейских лиг, высказывают опасения по поводу чрезмерной нагрузки на игроков и подрыва целостности футбола. FIFPro, в частности, обвиняет Инфантино в авторитаризме и продвижении коммерческих интересов в ущерб здоровью спортсменов.

Проект создания частной структуры для контроля коммерческих прав также встретил сопротивление. Ранее FIFA уже выступала против создания Суперлиги, которая позиционировалась как альтернатива Лиге чемпионов и должна была действовать вне контроля UEFA. В то же время, Инфантино сам оказывался в центре уголовного дела в Швейцарии, связанного с неформальными встречами с бывшим генеральным прокурором Михаэлем Лаубером, хотя позже дело было закрыто. Эти эпизоды показывают напряженность в отношениях между FIFA и другими футбольными структурами, а также попытки Инфантино консолидировать власть и финансовые потоки под эгидой FIFA.