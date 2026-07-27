Джанни Инфантино ответил критикам 15-страничным постом в соцсети
Президент FIFA Джанни Инфантино опубликовал 15-страничный пост в Instagram (принадлежит Meta, признанной экстремистской и запрещенной в РФ), в котором ответил на многочисленную критику во время чемпионата мира. Об этом сообщили СМИ, включая BBC и The Telegraph. В частности, господин Инфантино обвинил критиков в том, что они «распространяют ненависть».
Президент FIFA Джанни Инфантино
Фото: Dylan Martinez / Reuters
Джанни Инфантино написал, что критикам лучше «медитировать, молиться или смотреть футбол», вместо того чтобы «распространять ненависть и ложные слухи». По его мнению, критики, сидящие за экранами своих компьютеров, пропустили «всю радость и чувство единения» чемпионата.
СМИ обратили внимание на стиль поста. Так, The Telegraph посчитала его «странным», а The Times и вовсе назвала «экстраординарным всплеском в соцсетях». Первоначально пост был опубликован в личном аккаунте господина Инфантино, а потом официальный аккаунт FIFA сделал его перепост.
Во время чемпионата мира 2026 года произошло довольно много скандалов, во многих из которых обвиняли господина Инфантино. В частности, FIFA и его президента критиковали за высокую цену на билеты, отмену дисквалификации американского футболиста Фоларина Балогана после обращения Дональда Трампа, ограничения для сборной Ирана в США, отказ во въезде в эту страну судье FIFA из Сомали Омару Артану и др. Господин Инфантино в своем посте написал, что критики обратили внимание «на нескольких человек, которым отказали в визах, и просмотрели миллионы, которым дали визы».
Джанни Инфантино, президент FIFA с февраля 2016 года, пришел к власти после коррупционного кризиса 2015 года, сменив Йозефа Блаттера. Его президентство называют реформаторским, так как он расширил число участников чемпионата мира, запустил новый формат клубного чемпионата мира и увеличил финансирование национальных ассоциаций. Однако его деятельность часто сопровождается критикой. Например, профсоюз футболистов обвинял его в авторитаризме, а его деятельность в FIFA является предметом уголовного расследования в Швейцарии по подозрению в злоупотреблении полномочиями.
Профсоюз футболистов FIFPro критикует планы Джанни Инфантино из-за перегруженного календаря и создания угрозы здоровью игроков ради коммерческих интересов. В частности, FIFPro сравнивал его с императором Нероном, обвиняя в создании «автократии». Аналогичные претензии к президенту FIFA высказывали участники совещаний 58 региональных профсоюзов. В ответ на это Джанни Инфантино и выступил с заявлением от имени FIFA.