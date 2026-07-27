Джанни Инфантино ответил критикам 15-страничным постом в соцсети

Президент FIFA Джанни Инфантино опубликовал 15-страничный пост в Instagram (принадлежит Meta, признанной экстремистской и запрещенной в РФ), в котором ответил на многочисленную критику во время чемпионата мира. Об этом сообщили СМИ, включая BBC и The Telegraph. В частности, господин Инфантино обвинил критиков в том, что они «распространяют ненависть».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Президент FIFA Джанни Инфантино

Фото: Dylan Martinez / Reuters Президент FIFA Джанни Инфантино

Фото: Dylan Martinez / Reuters

Джанни Инфантино написал, что критикам лучше «медитировать, молиться или смотреть футбол», вместо того чтобы «распространять ненависть и ложные слухи». По его мнению, критики, сидящие за экранами своих компьютеров, пропустили «всю радость и чувство единения» чемпионата.

СМИ обратили внимание на стиль поста. Так, The Telegraph посчитала его «странным», а The Times и вовсе назвала «экстраординарным всплеском в соцсетях». Первоначально пост был опубликован в личном аккаунте господина Инфантино, а потом официальный аккаунт FIFA сделал его перепост.

Во время чемпионата мира 2026 года произошло довольно много скандалов, во многих из которых обвиняли господина Инфантино. В частности, FIFA и его президента критиковали за высокую цену на билеты, отмену дисквалификации американского футболиста Фоларина Балогана после обращения Дональда Трампа, ограничения для сборной Ирана в США, отказ во въезде в эту страну судье FIFA из Сомали Омару Артану и др. Господин Инфантино в своем посте написал, что критики обратили внимание «на нескольких человек, которым отказали в визах, и просмотрели миллионы, которым дали визы».

Яна Рождественская