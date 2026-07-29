Продавец футбольной души

Международная федерация футбола (FIFA) и ее президент Джанни Инфантино оказались в центре очередного скандала, выглядящего настолько серьезным, что, кажется, он угрожает расколом футбольного сообщества. Его спровоцировали планы FIFA по созданию путем привлечения частных инвестиций отдельной структуры, контролирующей и реализующей коммерческие права на ее соревнования, в том числе чемпионаты мира. Федерация оценивает ее стоимость в $20 млрд. Союз европейских футбольных ассоциаций (UEFA), наиболее заметная среди региональных конфедераций, рассматривает вариант бойкота мировых первенств, обвиняя FIFA в «попытке продать душу футбола». Его уже поддержали некоторые другие футбольные организации, национальные и континентальные, а также заметные политические фигуры — в частности, премьер-министр Великобритании Энди Бернем.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Идея президента FIFA Джанни Инфантино отдать права на главные турниры частным инвесторам столкнулась с резким неприятием со стороны футбольного сообщества

Фото: Agustin Marcarian / File Photo / Reuters Идея президента FIFA Джанни Инфантино отдать права на главные турниры частным инвесторам столкнулась с резким неприятием со стороны футбольного сообщества

Фото: Agustin Marcarian / File Photo / Reuters

29 июля целый ряд медиаресурсов из разных стран сообщили о том, что Союз европейских футбольных ассоциаций в ближайшее время проведет экстренное совещание. На нем будет обсуждаться ответ на свежие инициативы Международной федерации футбола. А источник BBC, знакомый с подготовкой совещания, считает, что «будет удивительно», если в ней не появится тема «бойкота» UEFA соревнований под эгидой FIFA.

В других изданиях, таких как The Guardian и ESPN, также считают, что в футболе возникла ситуация, похожая на потрясший его кризис пятилетней давности. Речь о событиях весны 2021 года, развернувшихся после того, как клубы-гранды анонсировали запуск закрытой Суперлиги для элиты. Его приравнивали к расколу в футбольном сообществе. Тогда «мятеж» гигантов удалось подавить, сохранив существующую систему соревнований.

Скандал спровоцировало официальное подтверждение FIFA информации, опубликованной накануне в The Times и Financial Times.

Издания рассказали о том, что федерация намерена создать новую структуру — FIFA Forward Enterprise (FFE). Она будет контролировать, по сути, всю коммерческую деятельность FIFA, связанную прежде всего с ее основными турнирами, распоряжаясь правами на них.

В список входят и клубный чемпионат мира, и, естественно, чемпионаты мира для национальных команд — как женский, так и мужской. Последний, завершившийся 19 июля, проходил в США, Канаде и Мексике в «расширенном» формате, с участием 48 сборных вместо 32, и обеспечил FIFA рекордные доходы. Они, как уверены эксперты, составят около $15 млрд. Проект должен быть утвержден большинством голосов на Конгрессе FIFA.

FFE будет представлять собой акционерное общество. А его владельцами станут частные лица и компании, приобретающие долю в структуре. Партнером FIFA в процессе ее формирования стал J.P. Morgan, который стоял и за проектом Суперлиги. А говоря о потенциальных инвесторах, выразивших интерес к доле в FFE, многие источники выделяют компанию Thrive Eternal Джошуа Кушнера. Он является братом Джареда Кушнера, зятя президента США Дональда Трампа, которого в спортивной среде уже давно считают то ли другом, то ли «патроном» Джанни Инфантино.

Сам господин Инфантино в своем заявлении, посвященном FFE, утверждает, что его идея призвана лишь «раскрыть коммерческий потенциал» его организации и способствовать «демократизации» футбола.

FIFA обязуется «тщательно» подбирать инвесторов и настаивает на том, что все они будут «миноритарными», то есть никто не получит пакет, достаточный для того, чтобы единолично контролировать деятельность структуры. Одновременно федерация постаралась поразить заинтересованных лиц цифрами. В соответствии с прогнозами уже к концу года FFE привлечет инвестиции на $4,2 млрд. А общая сумма, в которую FIFA ее оценивает, составляет $20 млрд.

Также федерация настаивает на том, что создание FFE в первую очередь выгодно национальным ассоциациям. Именно их она позиционирует как ключевых бенефициаров, обещая им радикальное повышение поступлений по программе FIFA Fast-Forward Program, призванной содействовать развитию футбола в разных странах. Сейчас каждая ассоциация получает по ней ежегодно $8 млн. FIFA уверяет, что сумма уже в ближайшем четырехлетнем цикле (его завершит чемпионат мира 2030 года) скакнет до $20 млн, а затем раз в четыре года будет еще увеличиваться: сначала — до $22 млн, затем — до $24 млн.

Кроме того, по данным BBС, национальные ассоциации уже в ближайшее время могут рассчитывать на «стартовый бонус» в $40 млн. Он достанется им в случае одобрения свежей инициативы FIFA до 19 сентября.

Между тем идея уже вызвала крайне негативную реакцию во всех слоях футбольного сообщества. Наиболее громким критиком оказался UEFA, который оперативно откликнулся на нее своим заявлением.

В нем организация приравняла создание FFE к «попытке продать душу футбола» и «переходу черты, которую управляющие им институции не имеют права переходить никогда». UEFA подчеркнул, что воспринимает планы FIFA «чрезвычайно серьезно». Так же, по мнению союза, их обязан воспринимать любой действующий на футбольном рынке игрок, «заботящийся о его будущем». «Душа и управление футболом — это не активы для торговли. Особенно при нулевой транспарентности в вопросе насчет того, кто выступает выгодоприобретателем»,— говорится в документе. Позже UEFA дополнил это заявление еще одним. В нем он подчеркнул, что FIFA «не может продолжать использовать футбол для своего обогащения и обогащения своих друзей».

Это уже далеко не первый случай, когда UEFA публично выражает недовольство политикой FIFA и поступками ее главы. В прошлом году президент европейской конфедерации Александр Чеферин и делегаты нескольких входящих в нее национальных ассоциаций демонстративно покинули зал заседаний Конгресса головной структуры в Парагвае из-за опоздания на его открытие Джанни Инфантино. Он задержался из-за совместной поездки на Ближний Восток с Дональдом Трампом.

Североамериканский чемпионат мира отношения обострил. UEFA не скрывал возмущения в связи с историей с форвардом сборной США Фоларином Балоганом, чья дисквалификация на матч play-off с бельгийцами была отменена после звонка господину Инфантино от господина Трампа. А господин Чеферин не посетил финальный матч турнира.

FIFA вряд ли может игнорировать разногласия с UEFA. В эту конфедерацию входит 55 из 211 национальных ассоциаций. Еще важнее, что они играют ведущую роль в футболе.

Европу представляют сильнейшие клубные лиги и большинство сильнейших сборных. Из четырех полуфиналистов североамериканского чемпионата мира три — сборные Испании, Англии и Франции — были европейскими. Золото турнира досталось испанской команде.

При этом UEFA точно не останется одиноким в своем противостоянии с FIFA. Уже фактически поддержали ее еще две конфедерации — азиатская (AFC) и та, что объединяет страны Северной, Центральной Америки и Карибского бассейна. В их более сдержанных по риторике заявлениях фиксируется «разочарование» и «озабоченность» тем фактом, что свой проект FIFA готовила втайне от других структур, «без консультаций» с ними.

Зато, например, Энди Бернем, занявший должность премьер-министра Великобритании после отставки Кира Стармера, болельщик клуба «Эвертон», формулируя свою точку зрения, сдерживаться не стал, сказав, что «футбол принадлежит не инвесторам», а «людям, которые заполняют трибуны» «каждую неделю в любую погоду».

«Чемпионат мира — это не товар. Это величайшее соревнование в мировом спорте, и он никогда не принадлежал никому в такой степени, чтобы его можно было продать. Назовите эту сделку как угодно, но если вы продаете хоть часть футбола — вы продаете все»,— резюмировал Энди Бернем.

Похожую мысль высказал предшественник Джанни Инфантино на посту президента FIFA Зепп Блаттер, отметивший, что «тесные связи» между господином Инфантино и Дональдом Трампом «достигли финансового измерения» и оказывают «разрушительное воздействие» на футбол.

По сведениям Politico, взволновало «абсурдное» предложение Джанни Инфантино и Европейский парламент. Его делегаты якобы не исключают вызова президента FIFA для дачи объяснений. На их взгляд, футбол «не может подчиняться логике финансовых рынков».

Федерация футбола Франции указала на то, что проект FFE «вызывает слишком много вопросов». Английская футбольная ассоциация пожаловалась на «дефицит информации», которая могла бы объяснить принципы его функционирования.

А Хавьер Тебас, президент La Liga, объединяющей ведущие испанские клубы, полагает, что происходящее напоминает «не реформу, а предвыборную кампанию, финансирующуюся за счет футбольного будущего». Господин Тебас имел в виду выборы президента FIFA, которые состоятся в марте будущего года. Джанни Инфантино, возглавляющий федерацию с 2016 года, собирается после них сохранить должность и отработать уже четвертый президентский срок. «Никто, кто смешивает политику, деньги и непрозрачную власть, не имеет права чем-то руководить. Инфантино — это не решение проблем управления FIFA. Он сам — ее проблема»,— заключил Хавьер Тебас.

Алексей Доспехов