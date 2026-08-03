Ростовский суд приговорил бойца украинского нацбатальона к 22 годам

Южный окружной военный суд вынес приговор 33-летнему стрелку одного из украинских националистических батальонов. Об этом сообщает пресс-служба УФСБ России по Ростовской области.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев / Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев / Коммерсантъ

Боевика признали виновным по ч. 2 ст. 205.5 УК РФ (участие в деятельности террористической организации) и ст. 205.3 УК РФ (прохождение обучения в целях осуществления террористической деятельности). Суд установил, что в ноябре 2025 года после зачисления в батальон фигурант прошел подготовку для осуществления террористической деятельности на территории России. В январе 2026 года военнослужащие Вооруженных Сил РФ взяли его в плен вблизи села Предтечино в ДНР.

Осужденному назначено наказание в виде 22 лет лишения свободы: три года — в тюрьме, 19 лет — в колонии строгого режима. Приговор вступил в законную силу.

Константин Соловьев