Экс-акционер «Хоста-Чай» взыскивает 2 млрд рублей с ООО «Утриш Лэнд»

Арбитражный суд Краснодарского края перенес рассмотрение иска бывшей акционерки АО «Хоста-Чай» Натальи Михайловой к ООО «Утриш Лэнд», Юрию Военблатову и Акопу Сельвяну. Разбирательство по требованию о взыскании убытков на сумму свыше 2,07 млрд руб. и исключении ответчика из числа акционеров общества отложено до 28 сентября 2026 года.

В ходе заседания истец Наталья Михайлова уточнила исковые требования. Ответчики заявили ходатайство об отложении для представления дополнительных документов. Суд счел разбирательство невозможным в данном заседании и назначил новую дату. Сторонам предложено принять меры к мирному урегулированию спора.

По данным системы «СПАРК-Интерфакс», ООО «Утри Лэнд» зарегистрировано в 2021 году в Москве. Основной вид деятельности — строительство жилых и нежилых зданий. Уставный капитал — 10 тыс. руб. Учредителем компании является Эльбрус Григорян. Убыток предприятия за 2025 год составляет 1,9 млн руб.

Согласно материалам дела, Наталья Михайлова с 2011 года владела долей в размере 25,083% уставного капитала АО «Хоста-Чай» (1813 обыкновенных акций). В сентябре 2017 года на внеочередном собрании было принято решение об увеличении уставного капитала путем допэмиссии. В результате доля истца сократилась более чем в 697 раз — до 0,036%.

Как установил ранее Пятнадцатый арбитражный апелляционный суд (Постановление от 21.10.2021), цель привлечения средств была заведомо фиктивной: оплата размещаемых акций производилась зачетом требований по займам 2007–2017 годов, которые не отражались в бухгалтерской отчетности. Суд признал решения собраний недействительными, установив, что они преследовали противоправную цель консолидации контроля. В феврале 2023 года по делу корпоративный контроль был частично восстановлен: за Натальей Михайловой признано право на 1 258 090 акций (25,083%), списанных со счета ООО «Утриш Лэнд».

По версии истицы, утрата ею корпоративного контроля привела к потере ключевого актива компании. Из-за нецелевого использования земель сельхозназначения Адлерский районный суд Сочи решением от 25.10.2022 лишил АО «Хоста-Чай» права долгосрочной аренды участков площадью 292 га в Адлерском районе сроком до 2054 года. Рыночная стоимость этих активов (чайных плантаций и посадок фундука) оценивалась экспертизой в рамках уголовного дела почти в 2 млрд рублей. Кроме того, истец указывает на рост чистого убытка АО «Хоста-Чай» по итогам 2023 года до 24,6 млн рублей и сомнения аудитора ООО «Аудитор Поволжья» в непрерывности деятельности предприятия.

Позиция ответчиков сводится к отрицанию причинно-следственной связи между их действиями и утратой земельных участков. Представители ООО «Утриш Лэнд» указывают, что компания не являлась участником процесса в районном суде Сочи, а размер заявленных убытков остается недоказанным. Также ответчики настаивают на отсутствии правовых оснований для исключения общества из числа акционеров.

Третьими лицами к делу привлечены АО «Хоста-Чай», МТУ Росимущества в Краснодарском крае и Республике Адыгея, а также администрация Краснодарского края. Иные участники дела были надлежащим образом извещены, но в заседание не явились.

Тат Гаспарян