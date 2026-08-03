Победителя акции Уралсиба «Путешествие на Алтай» наградили в Краснодаре
Банк Уралсиб подвел итоги акции «Путешествие на Алтай». Пять победителей, случайным образом определенных среди участников, получили сертификаты на поездку на Алтай для двоих.
Торжественное награждение одного из победителей состоялось 28 июля в Краснодаре. Им стал клиент Прикубанского дополнительного офиса Филиала «Южный».
«Мы с семьей были в Санкт-Петербурге. В один из дней управляющий дополнительным офисом прислала мне сообщение с поздравлениями и ссылку на страницу акции. Честно говоря, я растерялся и решил, что это розыгрыш. Чуть позже нам удалось поговорить с ней по телефону и все стало на свои места. Приятно, конечно!», - поделился впечатлениями победитель.
«Мы искренне рады, что в числе победителей — клиент Макрорегиона Юг. Особенно ценно видеть живой отклик и искренние эмоции наших клиентов. Со своей стороны, мы неизменно стремимся к тому, чтобы каждый премиальный клиент получал максимально компетентную поддержку и сервис высокого уровня», - отметила Ирина Зуй, Исполнительный директор Макрорегиона Юг Уралсиба.
Акция проводилась с 1 марта по 31 мая 2026 года среди владельцев пакета услуг «Премиум». Каждый победитель получил сертификат на путешествие для двоих, который включает авиаперелет из любого города России до Горно-Алтайска и обратно, трансфер из аэропорта до туристического клуба и обратно, проживание в клубе «Молодость», а также насыщенную экскурсионную программу. Победители могут самостоятельно выбрать дату поездки до конца 2026 года.
ПАО «БАНК УРАЛСИБ»
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