Победителя акции Уралсиба «Путешествие на Алтай» наградили в Краснодаре

Банк Уралсиб подвел итоги акции «Путешествие на Алтай». Пять победителей, случайным образом определенных среди участников, получили сертификаты на поездку на Алтай для двоих.

Фото: предоставлено пресс-службой Банка Уралсиб

Торжественное награждение одного из победителей состоялось 28 июля в Краснодаре. Им стал клиент Прикубанского дополнительного офиса Филиала «Южный».

«Мы с семьей были в Санкт-Петербурге. В один из дней управляющий дополнительным офисом прислала мне сообщение с поздравлениями и ссылку на страницу акции. Честно говоря, я растерялся и решил, что это розыгрыш. Чуть позже нам удалось поговорить с ней по телефону, и все стало на свои места. Приятно, конечно!» — поделился впечатлениями победитель.

«Мы искренне рады, что в числе победителей — клиент Макрорегиона Юг. Особенно ценно видеть живой отклик и искренние эмоции наших клиентов. Со своей стороны мы неизменно стремимся к тому, чтобы каждый премиальный клиент получал максимально компетентную поддержку и сервис высокого уровня»,— отметила Ирина Зуй, Исполнительный директор Макрорегиона Юг Уралсиба.

Акция проводилась с 1 марта по 31 мая 2026 года среди владельцев пакета услуг «Премиум». Каждый победитель получил сертификат на путешествие для двоих, который включает авиаперелет из любого города России до Горно-Алтайска и обратно, трансфер из аэропорта до туристического клуба и обратно, проживание в клубе «Молодость», а также насыщенную экскурсионную программу. Победители могут самостоятельно выбрать дату поездки до конца 2026 года.

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