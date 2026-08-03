На Дону суд вынес приговор девяти обвиняемым в вымогательстве

Батайский городской суд вынес обвинительный приговор девяти участникам организованной преступной группы (ОПГ), обвиняемых в вымогательстве (ч. 3 ст. 163 УК РФ). Об этом сообщает пресс-служба УФСБ по Ростовской области.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Марина Молдавская / Коммерсантъ Фото: Марина Молдавская / Коммерсантъ

По данным правоохранителей, Юрий Аванесов, Меружан Алексанян, Дени-Магомед Гериханов, Артур Григорян, Марат Дешериев, Али Мухаджиев, Дмитрий Нога, Магомед Решидов и Магомед Товбулатов были задержаны в ноябре 2023 года в момент, когда приехали к пострадавшим за требуемой суммой. Установлено, что фигуранты дела, угрожая потерпевшему и его родственникам, требовали от жителя Батайска 10 млн руб. Для запугивания члены ОПГ вели слежку за потерпевшим, его семьей и их домами, а также направляли угрозы по телефону и в интернет-мессенджерах.

Лидер группы Дешериев, а также Товбулатов приговорены к 12 годам колонии строгого режима с ограничением свободы на два года. Аванесов, Алексанян, Гериханов, Григорян, Мухаджиев и Решидов получили по 10 лет колонии строгого режима и штраф в 300 тыс. руб. каждый. Нога осужден на 8 лет в колонии строгого режима и штраф 100 тыс. руб. Приговор в законную силу не вступил.

Константин Соловьев