Благодаря накоплениям ростовчане в среднем могут прожить 4,4 месяца без дохода

Жители Ростова-на-Дону в случае потери всех источников дохода в среднем смогут прожить благодаря накоплениям 4,4 месяца. Такие данные исследований приводит портал SuperJob.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ

По данным опроса, 69% респондентов так или иначе контролируют свои доходы и расходы: 54% делают это приблизительно, 15% — строго. Не отслеживают личные финансы 31% респондентов.

Планировать будущие доходы и расходы привыкли 67% опрошенных. Большинство из них — 44% — ограничиваются горизонтом до полугода, 15% планируют на срок от шести месяцев до года, 8% выстраивают планы более чем на год вперед.

В гипотетической ситуации потери всех источников дохода 14% респондентов смогут продержаться менее месяца, 18% — от одного до двух месяцев, 16% — от трех до шести, 8% — от полугода до года, а 7% уверены, что их сбережений хватит более чем на год. При этом 37% признались в полном отсутствии накоплений.

Финансовую грамотность большинство горожан (56%) оценивают как среднюю, высокой ее считают 16%, низкой — 13%.

В исследовании уточняется, что мужчины чаще женщин ведут учет личных финансов, активнее строят долгосрочные планы и выше оценивают собственный уровень грамотности. Молодежь до 35 лет реже следит за бюджетом, реже планирует и реже считает свою грамотность высокой по сравнению со старшими возрастными группами. Наименьшая доля тех, кто располагает сбережениями, зафиксирована среди граждан от 35 до 45 лет.

Обладатели высшего образования подходят к финансам тщательнее выпускников колледжей: они чаще составляют планы и копят. С ростом заработка закономерно увеличивается и доля респондентов, имеющих накопления. Горожане с доходом до 100 тыс. руб. чаще практикуют строгий учет, тогда как респонденты с зарплатой от 100 до 150 тыс. руб. активнее составляют финансовые планы, особенно краткосрочные.

Константин Соловьев