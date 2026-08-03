Василеостровский район стал лидером рынка новостроек бизнес-класса в Петербурге

Аналитики NF Group подвели итоги первого полугодия 2026 года на первичном рынке жилья бизнес-класса в Санкт-Петербурге. Лидером сразу по двум ключевым показателям стал Василеостровский район: на него пришлось 41% общего объема предложения и 61% всех сделок, заключенных с начала года.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Предложение жилья бизнес-класса в Петербурге за год выросло на 30%

Фото: Евгений Павленко / Коммерсантъ Предложение жилья бизнес-класса в Петербурге за год выросло на 30%

Фото: Евгений Павленко / Коммерсантъ

По данным исследования, совокупный объем экспозиции достиг 222 тыс. кв. м, а средневзвешенная стоимость квадратного метра увеличилась за год на 12%, до 564 тыс. рублей. За первые шесть месяцев года на рынке было реализовано около 1,3 тыс. квартир и апартаментов, что на 14% меньше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

В целом на конец первого полугодия объем предложения жилья бизнес-класса в Петербурге составил 222 тыс. кв. м, или 3,6 тыс. квартир и апартаментов. За год показатель вырос на 30% по площади и на 26% по количеству лотов.

Эксперты связывают рост предложения с высокой девелоперской активностью, которая сохраняется с первой половины 2025 года. На этом фоне рынок продолжает восстанавливаться после рекордно низкого объема экспозиции, зафиксированного в 2024 году.

«В 2026 году рынок жилья бизнес-класса переживает качественную трансформацию. На смену масштабным проектам подкласса бизнес лайт, преобладавшим в структуре нового предложения в 2024–2025 годах, в 2026 году пришли более камерные проекты с изысканным наполнением. Как следствие, мы наблюдаем умеренную коррекцию количества сделок относительно аналогичного периода 2025 года; тем не менее средневзвешенная цена предложения продолжает уверенно расти»,— отмечает аналитик-консультант NF Group Ксения Федорова.

Матвей Николаев