Премьер Таиланда приехал в Паттайю из-за убийства брата и сестры из России

Премьер-министр Таиланда Анутхин Чанвиракун приехал в Паттайю, где расследуют дело об убийстве брата и сестры из России, передает «РИА Новости». Их тела были извлечены полицейскими из могилы.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Анутхин Чанвиракун

Фото: Hasnoor Hussain / Reuters / Hasnoor Hussain / Pool / Reuters Анутхин Чанвиракун

Фото: Hasnoor Hussain / Reuters / Hasnoor Hussain / Pool / Reuters

Место, где закопали россиян, полицейским показали двое фигурантов дела. Рядом была вторая могила, в которой нашли еще три тела — мужчины, женщины и девочки, граждан Таиланда. Как уточнили в полиции, все пять тел были отправлены в Институт судебно-медицинской экспертизы при центральном полицейском госпитале в Бангкоке.

22-летняя россиянка и ее несовершеннолетний брат пропали рано утром 26 июля, позднее их мотоцикл нашли разобранным на части и закопанным в районе старого кладбища в провинции Чонбури. На допросе подозреваемые рассказали, что хотели украсть мотоцикл, но молодые люди начали сопротивляться. Злоумышленники сначала застрелили брата, после чего забили до смерти его сестру. Подозреваемые арестованы. Посольство РФ пообещало помочь матери убитых.