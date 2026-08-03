В Боковском районе выявили нарушение при хранении зерна

В Ростовской области выявили нарушения при хранении зерна в сельскохозяйственном производственном кооперативе, работающем в Боковском районе. Об этом сообщает пресс-служба регионального управления Россельхознадзора.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ

В ходе выборочного контроля специалисты установили, что предприятие трижды внесло в систему сведения о несоответствии потребительских свойств партии зерна по влажности, содержанию масличной примеси и массовой доле масла в пересчете на сухое вещество.

По результатам надзорного мероприятия было подтверждено, что хранение зерна велось с нарушениями: его безопасность и сохранность потребительских свойств не обеспечивались. Управление составило протоколы об административных правонарушениях по ч. 1 ст. 14.43 КоАП РФ (нарушение требований технических регламентов) и выдало предписание об устранении нарушений.

Константин Соловьев