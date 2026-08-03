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Севастопольским предпринимателям ограничили потребление энергии

В Севастополе 3 августа с 08:00 до 20:00 будет действовать ограничение режима потребления электрической мощности для юридических лиц. Об этом сообщило предприятие «Севастопольэнерго».

Фото: Игорь Елисеев / Коммерсантъ

Фото: Игорь Елисеев / Коммерсантъ

Как пояснили в компании, ограничения вводятся по распоряжению диспетчера Черноморского регионального диспетчерского управления в связи с проведением аварийных ремонтных работ на объектах энергосистемы за пределами города. Мера применяется в соответствии с правилами полного или частичного ограничения режима потребления электроэнергии, утвержденными постановлением правительства РФ.

Ограничения распространяются исключительно на юридических лиц, расположенных на территории Севастополя. За их несоблюдение предусмотрена административная ответственность.

В «Севастопольэнерго» отметили, что временное ограничение необходимо для обеспечения устойчивой работы энергосистемы и предотвращения развития аварийной ситуации. Кроме того, компания рекомендовала всем потребителям по возможности сократить нагрузку на электросеть, чтобы минимизировать риск введения дополнительных ограничений электроснабжения.

Вячеслав Рыжков

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