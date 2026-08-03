В Адыгее спрос на кафе и рестораны упал на 9% в 2026 году

В Адыгее количество покупок в кафе, ресторанах и заведениях быстрого питания (в сетевых и несетевых торговых точках) в первом полугодии 2026 года сократилось на 9% год к году. Средний чек покупки за год увеличился на 7% — до 1557 руб. Об этом «Ъ-Кубань» сообщили в компании «Платформа ОФД».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Оксана Зуйко / Коммерсантъ Фото: Оксана Зуйко / Коммерсантъ

В частности, в сегменте «фастфуд» средний чек в январе—июне 2026 года составил 527 руб. Это на 8% выше уровня прошлого года. Количество покупок сократилось на 7% в сравнении с аналогичным периодом прошлого года.

«Снижение посещаемости ресторанов, кафе и заведений быстрого питания связано со снижением покупательной способности. Многие семьи стали внимательнее относиться к расходам и поход в ресторан все чаще рассматривают как событие, которое можно отложить или заменить более экономным вариантом. Рост среднего чека на 7% в данном случае вовсе не означает, что жители Адыгеи стали больше покупать еды и напитков во время одного посещения заведения общественного питания. Это отражение инфляционных процессов — выросли цены на блюда и напитки»,— прокомментировал доцент Финансового университета при правительстве РФ Кырлан Марчел.

Он добавил, что для регионального рынка общественного питания это означает усиление конкуренции за каждого посетителя. По мнению эксперта, в ближайшей перспективе будут выигрывать заведения, которые смогут предложить оптимальное соотношение цены и качества, гибкую систему скидок, программы лояльности и востребованные форматы быстрого обслуживания. «Если рост доходов населения не будет опережать темпы инфляции, тенденция к сокращению посещаемости может сохраниться и во втором полугодии»,— допускает Кырлан Марчел.

Как ранее писал «Ъ-Кубань», в Крыму количество покупок в ресторанах, кафе и заведениях быстрого питания в январе—июне 2026 года сократилось на 25% в сравнении с аналогичным периодом прошлого года. Средний чек покупки год к году вырос на 8% — до 1572 руб.

Маргарита Синкевич