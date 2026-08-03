Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
На главную региона
Коммерсантъ FM
Новый поиск.
Теперь с интеллектом
Предыдущая страница
Следующая страница

В Волгодонске задержали подозреваемого в стрельбе по людям

В Волгодонске полицейские задержали участника конфликта, устроившего стрельбу из травматического оружия. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Ростовской области.

Фото: Игорь Елисеев / Коммерсантъ

Фото: Игорь Елисеев / Коммерсантъ

По данным правоохранителей, вечером 1 августа в Волгодонске у жилого дома на улице М. Горького мужчина открыл огонь из травматического пистолета и травмировал двух граждан. В ходе оперативно-розыскных мероприятий полицейские установили подозреваемого — 36-летнего жителя города.

Следователи возбудили уголовное дело по ч. 2 ст. 213 УК РФ (хулиганство). Травматический пистолет изъят. По решению суда подозреваемый заключен под стражу.

Константин Соловьев

Предыдущий слайд

Новости компаний Все

Следующий слайд