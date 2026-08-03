ФК «Краснодар» переиграл «Факел»

Футбольный клуб «Краснодар» в рамках 2-го тура Российской Премьер-лиги на своем поле одержал победу над «Факелом». Игра завершилась со счетом 3:2.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: ФК «Краснодар» Фото: ФК «Краснодар»

В стартовом составе «быков» на противостояние с воронежцами произошло одно изменение по сравнению с прошлым туром: на поле с первых минут вышел бразилец Кристиан. Джон Кордоба вновь не попал в заявку на матч. Всего четыре минуты потребовалось южанам, чтобы открыть счёт. Лукас Оласа исполнил штрафной, а Жубал замкнул передачу. Второй гол «Краснодара» случился на исходе получаса игры, когда Кристиан снабдил результативной передачей Никиту Кривцова, который мощно пробил в ближнюю девятку. В первом тайме «быки» больше били по воротам и владели мячом, но на отдых ушли с преимуществом в два гола.

На 50-й минуте у гостей появился шанс сократить отставание, когда главный судья Станислав Матвеев назначил пенальти в ворота хозяев за нарушение Жубала в своей штрафной. Однако Станислав Агкацев уверенно парировал удар с «точки» форварда «Факела» Акселя Гнапи. На 60-й минуте Никита Кривцов оформил дубль и сделал счет крупным. В концовке встречи, вышедшие на замену у воронежцев Максим Турищев и Алексей Сутормин установили финальный результат. В итоге – победа «Краснодара» со счетом 3:2.

После двух игр в РПЛ подопечные Мурада Мусаева занимают третье место с шестью очками. В следующем туре «Краснодар» сыграет 9-го августа в Москве со «Спартаком».

Евгений Леонтьев