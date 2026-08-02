На Ставрополье средний срок автокредита превысил шесть лет

В июне 2026 года средний срок автокредитов в Ставропольском крае составил 6,48 года. Об этом сообщает пресс-служба Национального бюро кредитных историй (НБКИ).

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ

Показатель вырос на 23,9% по сравнению с показателем аналогичного периода 2025 года (в июне 2025 года он составлял 5,23 года).

Наибольший средний срок выданных автокредитов зафиксирован в Краснодарском крае (6,64 лет). Ставропольский край на втором месте, далее идет Пермский край (6,45 лет). Наименьший показатель среднего срока автокредитов отмечен в Москве (5,36 лет), Московской области (5,46 лет) и Санкт-Петербург (5,53 лет).

Увеличение сроков автокредитования позволяет банкам контролировать показатель долговой нагрузки заемщиков за счет сокращения величины ежемесячного платежа, отмечают в НБКИ. «Такая динамика фиксируется на фоне довольно низкого аппетита к риску со стороны банков, а также не очень активного спроса на автокредиты в связи с повышением утилизационного сбора, высоких процентных ставок и общего роста цен на автомобили»,— пояснил директор по маркетингу НБКИ Алексей Волков, его слова приводятся в сообщении.

Мария Иванова