На Дону средний срок автокредита превысил шесть лет

В июне 2026 года средний срок автокредитов в Ростовской области составил 6,28 года. Об этом сообщает пресс-служба Национального бюро кредитных историй (НБКИ).

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ

Показатель вырос на 18% по сравнению с показателем аналогичного периода 2025 года (в июне 2025 года он составлял 5,32 года).

Наибольший средний срок выданных автокредитов в регионах РФ отмечен в Краснодарском (6,64 лет), Ставропольском (6,48 лет) и Пермском (6,45 лет) краях. В свою очередь наименьший показатель среднего срока автокредитов в регионах из топ-30 продемонстрировали Москва (5,36 лет), Московская область (5,46 лет) и Санкт-Петербург (5,53 лет).

Как отмечают в НБКИ, увеличение сроков автокредитования позволяет банкам контролировать показатель долговой нагрузки заемщиков (не выше 50%) за счет сокращения величины ежемесячного платежа. «Такая динамика фиксируется на фоне довольно низкого аппетита к риску со стороны банков, а также не очень активного спроса на автокредиты в связи с повышением утилизационного сбора, высоких процентных ставок и общего роста цен на автомобили»,— подчеркнул директор по маркетингу НБКИ Алексей Волков, его слова приводятся в сообщении.

Мария Иванова