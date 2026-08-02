«Зенит» расквитался с «Оренбургом»

ФК «Зенит» вырвался на первое место в чемпионате России, разгромив в матче 2-го тура «Оренбург» на его поле 3:0. Все три гола забил Максим Глушенков, для которого команда с Урала — один их любимых соперников.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Валентина Певцова / Коммерсантъ Фото: Валентина Певцова / Коммерсантъ

Предыдущий визит сине-бело-голубых в Оренбург обернулся конфузом: они проиграли 1:2, ведя в счете по ходу матча. Это было одно из двух поражений «Зенита» в прошлом чемпионате, который он в итоге выиграл. Памятуя о неудачном результате, гости начали матч предельно собранно и уже на шестой минуте открыли счет. Отличился Максим Глушенков после стремительной комбинации, в которой приняли участие Густаво Мантуан, Александр Соболев и Педро. Мяч был разыгран в одно касание, гол вышел на загляденье.

К слову, в домашней встрече предыдущего чемпионата «Зенит» обыграл команду из Оренбурга со счетом 5:2 и Глушенков забил четыре гола. Тогда у Максима были проблемы с попаданием в стартовый состав. Сейчас Сергей Семак, главный тренер «Зенита», повторил расстановку игроков, которую он использовал в стартовом матче против «Акрона» (петербуржцы выиграли 5:0). А у «Оренбурга» произошли перемены в составе. На этот раз с первых минут на поле вышел 18-летний форвард Андрей Касаджиков, принадлежащий «Зениту», но выступающий с этого лета за «Оренбург» на правах аренды. В концовке предыдущей игры уральцев (с «Ростовом») Касаджиков сделал голевую передачу и забил красивый гол, выйдя на замену, чем принес «Оренбургу» победу 2:1. Тренеры команды решили «наградить» его включением в стартовый состав игры с «Зенитом». В первом тайме Касаджиков ничем не проявил себя, если не считать полученной им желтой карточки. Как и его партнеры по «Оренбургу». «Зенит» же не смог увеличить преимущество, хотя провел несколько неплохих атак. Поэтому на перерыв команды ушли на фоне повисшей над полем интриги.

После отдыха выяснилось, что тренеры «Оренбурга» и «Зенита» сделали замены. Причем у гостей на поле вышел Дуглас Сантос, пропустивший начало чемпионата из-за занятости на Кубке мира, где Бразилия потерпела крушение, проиграв в 1/8 финала сборной Норвегии 1:2. Заменил Сантос аргентинца Романа Вегу, а колумбиец Вильмар Барриос передал бразильцу капитанскую повязку.

Другой колумбиец — Джон Паласиос, защитник «Оренбурга», — был близок к тому, чтобы сравнять счет на 56-й минуте. Он после навеса со штрафного головой отправил мяч в перекладину ворот «Зенита». Но вместо этого хозяева получили гол в свои. Это Глушенков, подхватив мяч, за который поборолся Александр Соболев, вонзил его дальним ударом в ближнюю «девятку». Так счет стал 2:0 в пользу «Зенита». А количество голов, забитых Глушенковым в ворота «Оренбурга» в трех последних матчах чемпионата России, увеличилось до шести. Максим на этом не успокоился. Через несколько минут он отправил еще один мяч в ворота уральской команды, получив пас со «стандарта» от Джона Джона.

Судьба встречи была решена. Сергей Семак сделал новые замены, выпустив на поле Луиса Энрике, также игравшего за Бразилию на чемпионате мира, и колумбийского защитника Кевина Андраде. Сразу после этого хозяева могли забить, но бразильский форвард «Оренбурга» Алешандре Жезус отправил мяч из выгодной позиции чуть мимо ворот. Больше опасных моментов у ворот «Зенита» не было. Гости, в свою очередь, довольствовались счетом, который установился на табло. Хотя на последних секундах вышедший на замену Андрей Мостовой мог забить еще один гол — его удар с близкого расстояния отразил вратарь.

Одержав две крупные победы на старте чемпионата, «Зенит» возглавил турнирную таблицу. В следующем матче РПЛ петербуржцы примут на своем поле «Родину» — еще одну московскую команду, появившуюся в элитном дивизионе российского футбола. Эта игра пройдет на «Газпром Арене» 9 августа. До этого, 5 августа, «Зенит» там же сыграет с калининградской «Балтикой» в стартовом матче группового этапа Кубка России.

Кирилл Легков