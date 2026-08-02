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В Карачаево-Черкессии от взрыва газа в частном доме пострадали десять человек

В городе Усть-Джегута произошел хлопок газовоздушной смеси, пострадали десять человек, семь из них доставлены в лечебные учреждения Усть-Джегуты и Черкесска. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Карачаево-Черкесской республике.

Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ

Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ

Газ взорвался под навесом в частном доме. Возгорания не последовало. На месте происшествия работают 20 сотрудников экстренных служб и восемь единиц техники.

Мария Иванова

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