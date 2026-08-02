В Карачаево-Черкессии от взрыва газа в частном доме пострадали десять человек

В городе Усть-Джегута произошел хлопок газовоздушной смеси, пострадали десять человек, семь из них доставлены в лечебные учреждения Усть-Джегуты и Черкесска. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Карачаево-Черкесской республике.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ

Газ взорвался под навесом в частном доме. Возгорания не последовало. На месте происшествия работают 20 сотрудников экстренных служб и восемь единиц техники.

Мария Иванова