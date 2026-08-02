Из горящей многоэтажки в Кудрово эвакуировали 20 человек

В городе Кудрово Всеволожского района Ленинградской области произошел пожар в многоэтажном жилом доме. Из здания эвакуировали 20 человек, в том числе пятерых детей, сообщили в ГКУ «Леноблпожспас».

Сигнал о возгорании в доме на Столичной улице поступил 2 августа в 14:34. Пожар возник в двухкомнатной квартире на 11-м этаже, где огонь охватил обстановку на площади 15 кв. м.

При помощи спасательных устройств пожарные вывели из здания 18 взрослых. По предварительным данным, пострадавших нет.

В ликвидации возгорания участвовали дежурные смены 150-й, 149-й, 101-й и 154-й пожарных частей Леноблпожспаса.

По предварительной информации, в момент пожара людей в квартире не было. Чтобы попасть к очагу возгорания, пожарным пришлось вскрыть входную дверь.

Причины и обстоятельства происшествия устанавливают дознаватели отдела надзорной деятельности и профилактической работы МЧС по Всеволожскому району.

Матвей Николаев