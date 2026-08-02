На Кубани с начала года провели более 130 тысяч скринингов на гепатит С

В Краснодарском крае продолжают реализацию федерального проекта «Борьба с гепатитом C и минимизация рисков распространения данного заболевания», который входит в национальный проект «Продолжительная и активная жизнь». С начала 2026 года в регионе выполнили более 130 тыс. исследований на наличие антител к вирусному гепатиту С. Об этом сообщил министр здравоохранения Краснодарского края Владимир Крушельницкий.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Влад Некрасов / Коммерсантъ Фото: Влад Некрасов / Коммерсантъ

По данным краевого минздрава, исследование на вирусный гепатит С включили в перечень обследований в рамках диспансеризации для жителей старше 25 лет. Такое решение приняли из-за особенностей заболевания, которое, по информации ведомства, может не проявляться в течение первых десяти лет. В результате многие люди длительное время не знают о наличии инфекции.

В министерстве отметили, что расширение профилактических обследований позволяет выявлять заболевание на ранних стадиях, что влияет на прогноз лечения и продолжительность жизни пациентов. В 2025 году в Краснодарском крае провели более 264 тыс. исследований на наличие антител к вирусному гепатиту С. С начала 2026 года количество выполненных скринингов превысило 130 тыс.

По информации главы краевого минздрава, все жители региона с подтвержденным диагнозом обеспечиваются необходимыми лекарственными препаратами. В прошлом году лечение получили более 1,3 тыс. человек. С начала текущего года необходимыми медикаментами обеспечили уже более 250 жителей Краснодарского края.

Одновременно в регионе продолжают мероприятия по профилактике вирусного гепатита В. В ведомстве сообщили, что одним из основных направлений остается вакцинация населения. По данным министерства здравоохранения Краснодарского края, в 2026 году прививки против гепатита В сделали более 33 тыс. человек, из которых свыше 25 тыс. составили дети.

В краевом минздраве отметили, что профилактические обследования и вакцинация остаются основными направлениями работы по снижению распространения вирусных гепатитов в регионе.

Мария Удовик