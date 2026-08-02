Кубанские врачи восстановили кисть пациенту после повреждения артерий и нервов

Врачи Ейской центральной районной больницы сохранили кисть жителю Ейского района, который получил тяжелую производственную травму при работе с углошлифовальной машиной. Мужчину доставили в медицинское учреждение в критическом состоянии после того, как вращающийся диск инструмента повредил лучезапястный сустав, перерезав артерии, нервы и сухожилия. Для восстановления поврежденной конечности хирурги провели четырехчасовую микрохирургическую операцию.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Telegram-канал министра здравоохранения Краснодарского края Евгения Филиппова Фото: Telegram-канал министра здравоохранения Краснодарского края Евгения Филиппова

По информации министра здравоохранения Краснодарского края Владимира Крушельницкого, пациент получил травму во время работы с болгаркой. Из-за повреждения жизненно важных анатомических структур кисти существовал высокий риск утраты функции руки и самой конечности. Глава краевого минздрава сообщил, что в подобных случаях промедление недопустимо, поскольку без быстрого восстановления кровоснабжения ткани начинают отмирать, что может привести к ампутации.

Операция продолжалась около четырех часов. За это время хирурги выполнили комплекс микрохирургических вмешательств, восстановив глубокие анатомические структуры кисти. В ходе операции специалисты наложили шов на лучевую артерию, чтобы восстановить кровоснабжение поврежденной кисти, выполнили шов срединного нерва для сохранения чувствительности, а также ушили сухожилие сгибателя первого пальца. Для закрытия обширного дефекта кожных покровов врачи провели пластику местными тканями.

По данным краевого минздрава, в результате многоэтапного хирургического вмешательства удалось полностью восстановить кровоток в травмированной кисти. Кроме того, пальцы вновь обрели чувствительность и двигательную активность.

В настоящее время непосредственная угроза утраты конечности миновала. Пациенту предстоит пройти курс реабилитации, во время которого специалисты будут восстанавливать функцию ушитых сухожилий и мелкую моторику кисти. По информации министерства здравоохранения Краснодарского края, проведенная операция позволила сохранить руку и создать условия для дальнейшего восстановления ее функций.

Мария Удовик