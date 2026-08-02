В Карасунском округе Краснодара без света остались три улицы

В Карасунском округе Краснодара произошло аварийное отключение электроэнергии. Из-за повреждения на линии электропередачи часть жителей микрорайона Гидростроителей осталась без электроснабжения. В Единой дежурно-диспетчерской службе города сообщили, что специалисты уже приступили к устранению последствий аварии и восстановлению подачи электричества.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Скифский / Коммерсантъ Фото: Александр Скифский / Коммерсантъ

По информации ЕДДС, причиной отключения стало повреждение на линии электропередачи напряжением 6–10 кВ. В результате аварии отключились 24 трансформаторные подстанции, обеспечивающие электроснабжение части Карасунского округа.

Под отключение попали дома, расположенные на улицах Автолюбителей, Кружевной и Валерия Гассия. Другие адреса в сообщении не приводятся.

На месте аварии работают аварийные бригады. Специалисты проводят восстановительные работы и устраняют повреждение на линии электропередачи. В ЕДДС сообщили, что энергетики выполняют необходимые мероприятия для возобновления электроснабжения потребителей в максимально короткие сроки.

По данным городской диспетчерской службы, причиной коммунальной аварии стало именно повреждение участка линии напряжением 6–10 кВ, из-за которого прекратили работу 24 трансформаторные подстанции. После выявления неисправности к месту происшествия направили аварийную бригаду.

В настоящее время специалисты продолжают восстановительные работы на электросетях. После устранения повреждения подачу электроэнергии жителям микрорайона Гидростроителей планируют восстановить в полном объеме. Сроки завершения работ в опубликованной информации не уточняются.

Мария Удовик