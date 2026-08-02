Ставропольские производители стали больше продавать яиц, кукурузы и масличных

Сельхозорганизации Ставропольского края в январе-июне 2026 года увеличили объемы продаж яиц (в 1,9 раза), зерна, включая кукурузу (в 1,7 раза) и масличных культур (на 34,8%) по сравнению с объемами продаж за аналогичный период 2025 года. Об этом сообщает Северо-Кавказстат.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев / Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев / Коммерсантъ

Также отмечается рост продаж овощей (на 8,8%) и сахарной свеклы (на 6,6%).

Общий объем производства продукции сельского хозяйства в январе-июне 2026 года на Ставрополье составил 80,3 млрд руб. Почти 70% всей продукции производят сельхозорганизации, остальная доля приходится на крестьянские (фермерские) хозяйства и хозяйства населения.

Посевная площадь под урожай 2026 года составила 3 млн гектаров. Основную часть площадей (80,0%) занимают зерновые и зернобобовые культуры (включая кукурузу). На технические культуры приходится 16,6% посевных площадей.

Мария Иванова