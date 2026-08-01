«Аэрофлот» открывает рейсы по маршрутам Москва—Ижевск и Ижевск—Сочи

Группа «Аэрофлот» с 1 августа вводит дополнительные рейсы между Москвой и Ижевском, а также новый рейс между Ижевском и Сочи. Об этом сообщает пресс-служба компании. Полеты будет осуществлять авиакомпания «Россия».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Екатерина Матюшина / Коммерсантъ Фото: Екатерина Матюшина / Коммерсантъ

«Переоформление пассажиров по ранее приобретенным билетам у “Ижавиа” на рейсы “России” (Группа “Аэрофлот”) будет осуществляться на те же даты без дополнительной оплаты. Для этого пассажирам необходимо обратиться в авиакомпанию “Ижавиа”», — рассказали в компании.

На маршруте Москва—Ижевск вводят три новых ежедневных рейса. Из-за этого максимальная частота полетов группы «Аэрофлот» увеличится до семи. Ижевск—Сочи станет еще одним новым ежедневным направлением в августе. «Далее частота полетов на данном направлении будет корректироваться в зависимости от спроса»,— добавили в сообщении.

Напомним, с 1 августа «Ижавиа» прекращает обслуживать свою программу полетов. Компания более не может выполнять коммерческие перевозки и приостанавливает продажу билетов из-за аннуляции сертификата эксплуатанта. Основание — в трехмесячный срок не устранены «критические несоответствия по функционированию СУБП». Все билеты остаются действительными. И. о. председателя правительства Удмуртии Роман Ефимов назвал происходящее «вынужденной мерой».

Гендиректор «Ижавиа» Александр Синельников объяснил аннулирование сертификата авиакомпании «сочетанием многих факторов». Причины не сводятся к «одному событию или одному человеку», написал он в Telegram.

«Ижавиа» — региональная авиакомпания (100% акций принадлежит Удмуртии). Среди пассажирских направлений — Москва, Санкт-Петербург, Калининград, Сочи и другие города РФ. Парк авиаперевозчика состоит из четырех «Як-42» и двух Boeing 737-800. Сейчас проводится оценка имущества «Ижавиа» для дальнейшей приватизации. Ее планируется провести до конца 2026 года.