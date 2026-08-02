Red Wings открыл авиамаршрут Екатеринбург—Ижевск со 2 августа

Со 2 августа авиакомпания Red Wings начала обслуживать рейсы по направлениям Екатеринбург—Ижевск. Об этом сообщает пресс-служба авиаперевозчика. На маршрутах будут работать российские авиалайнеры SSJ-100.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Артем Краснов / Коммерсантъ Фото: Артем Краснов / Коммерсантъ

«Также в рамках договоренностей с Росавиацией Red Wings будет перевозить по этому направлению пассажиров, ранее оформивших билеты у авиакомпании “Ижавиа”»,— говорится в сообщении.

Самолеты будут вылетать из Екатеринбурга в Ижевск по воскресеньям и пятницам в 20:00 и в 17:40 соответственно (по местному времени). Обратные рейсы — в 21:05 и в 18:45. Время пути — 1 час 15 минут. Пассажирам с имеющимися билетами на рейсы «Ижавиа» направлены новые маршрутные квитанции Red Wings. Дополнительно переоформлять билеты не требуется.

Ранее «Ъ-Удмуртия» писал, что с 1 августа открылись новые ежедневные авиамаршруты по направлениям Москва—Ижевск и Ижевск—Сочи от «Аэрофлота» и также рейсы в столицу, обслуживаемых S7 Airlines.

Напомним, с 1 августа «Ижавиа» прекращает обслуживать свою программу полетов. Компания более не может выполнять коммерческие перевозки и приостанавливает продажу билетов из-за аннуляции сертификата эксплуатанта. Основание — в трехмесячный срок не устранены «критические несоответствия по функционированию СУБП». Все билеты остаются действительными. И. о. председателя правительства Удмуртии Роман Ефимов назвал происходящее «вынужденной мерой».

Гендиректор «Ижавиа» Александр Синельников объяснил аннулирование сертификата авиакомпании «сочетанием многих факторов». Причины не сводятся к «одному событию или одному человеку», написал он в Telegram.

«Ижавиа» — региональная авиакомпания (100% акций принадлежит Удмуртии). Среди пассажирских направлений — Москва, Санкт-Петербург, Калининград, Сочи и другие города РФ. Парк авиаперевозчика состоит из четырех «Як-42» и двух Boeing 737-800. Сейчас проводится оценка имущества «Ижавиа» для дальнейшей приватизации. Ее планируется провести до конца 2026 года.