Авиакомпания S7 Airlines открывает новое сообщение Москва—Ижевск с 1 августа

Авиакомпания S7 Airlines запускает новые рейсы по маршруту Москва—Ижевск с 1 августа. Об этом сообщает пресс-служба авиаперевозчика. Ранее «Ъ-Удмуртия» писал, что Росавиация аннулировала сертификат «Ижавиа» — компания больше не может осуществлять коммерческие перевозки и приостанавливает продажу билетов.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Артем Краснов / Коммерсантъ Фото: Артем Краснов / Коммерсантъ

В S7 пояснили, что между городами рейсы будут выполняться ежедневно на самолетах семейства Airbus A320. Вылет из Домодедова запланирован на 15:45, прилет в Ижевск — в 18:40. Обратный рейс отправляется в 19:30 и прилетит в Москву в 20:30. Время полета составляет 1 час 55 минут.

Напомним, с 1 августа «Ижавиа» не сможет выполнять коммерческие перевозки и приостанавливает продажу билетов из-за аннуляции сертификата эксплуатанта. Основание — в трехмесячный срок не устранены «критические несоответствия по функционированию СУБП». Все билеты остаются действительными. И. о. председателя правительства Удмуртии Роман Ефимов назвал происходящее «вынужденной мерой».

Гендиректор «Ижавиа» Александр Синельников объяснил аннулирование сертификата авиакомпании «сочетанием многих факторов». Причины не сводятся к «одному событию или одному человеку», написал он в Telegram.

«Ижавиа» — региональная авиакомпания (100% акций принадлежит Удмуртии). Среди пассажирских направлений — Москва, Санкт-Петербург, Калининград, Сочи и другие города РФ. Парк авиаперевозчика состоит из четырех «Як-42» и двух Boeing 737-800. Сейчас проводится оценка имущества «Ижавиа» для дальнейшей приватизации. Ее планируется провести до конца 2026 года.