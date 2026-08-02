Организация крестного хода в Петербурге обойдется бюджету в 14,4 млн рублей

Комитет по культуре Санкт-Петербурга определил подрядчика для организации мероприятий, посвященных Дню перенесения мощей святого благоверного князя Александра Невского, который ежегодно отмечается 12 сентября. Стоимость контракта составила 14,4 млн рублей, пишет «Фонтанка».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Смольный заключил контракт на проведение крестного хода за 14,4 млн рублей

Фото: Александр Коряков / Коммерсантъ Смольный заключил контракт на проведение крестного хода за 14,4 млн рублей

Фото: Александр Коряков / Коммерсантъ

Как следует из данных портала госзакупок, контракт был заключен в конце июля. Имя исполнителя не раскрывается.

Подрядчику предстоит организовать мероприятия на территории Александро-Невской лавры, площади Александра Невского и Невском проспекте. В перечень работ входит установка сцены, экранов и зрительских мест, а также полное сопровождение события — от разработки и печати буклетов до уборки территории после завершения праздника.

В конкурсной процедуре участвовали три компании. Один из претендентов предложил выполнить работы за 11,4 млн рублей, другой — снизил цену лишь на 30 тыс. рублей по сравнению с начальной стоимостью. Победителем признали участника, который согласился исполнить контракт по первоначальной цене, поскольку его заявка была признана наиболее соответствующей требованиям закупки.

Для сравнения, в 2025 году проведение аналогичных мероприятий обошлось городскому бюджету в 12 млн рублей. День перенесения мощей святого благоверного князя Александра Невского имеет статус официального городского праздника и финансируется из бюджета Петербурга.

Матвей Николаев