Алексей Рыскин покинул пост спортивного директора ФК «Ростов»

Спортивный директор ФК «Ростов» Алексей Рыскин уволен с должности. Об этом сообщает пресс-служба клуба. О причинах ухода Алексея Рыскина с поста не сообщается.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Анатолий Жданов / Коммерсантъ Фото: Анатолий Жданов / Коммерсантъ

Алексей Рыскин был спортивным директором ФК «Ростов» с июня 2017 года.

«Благодарим Алексея Анатольевича за многолетний труд, профессионализм и преданность клубу. Желаем ему крепкого здоровья, благополучия и успехов в дальнейшей профессиональной деятельности»,— сказано в сообщении пресс-службы.

В конце июля стало известно, что совет директоров ФК «Ростов» назначил нового генерального директора клуба, им стал основатель и президент ФК «Чайка» из Ростовской области Андрей Чайка.

Мария Иванова