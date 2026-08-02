У Крымского моста днем 2 августа проезда ожидают 500 автомобилей

На подъездах к Крымскому мосту днем 2 августа сохраняются автомобильные очереди. По состоянию на 12:00 проезда ожидали 500 транспортных средств, большая часть которых находилась со стороны Тамани. Об этом сообщили в оперативном канале информационного центра «Крымский мост: оперативная информация».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ

По данным информационного центра, со стороны Тамани в очереди на ручной досмотр находились 370 автомобилей. Время ожидания превышало один час. Со стороны Керчи своей очереди ожидали 130 транспортных средств.

При этом движение по Крымскому мосту с начала суток не прерывалось. Несмотря на отсутствие ограничений, на подъездах к транспортному переходу сохраняется повышенная нагрузка, характерная для выходных дней в разгар курортного сезона.

По сравнению с данными, опубликованными часом ранее, количество автомобилей в очередях сократилось. Если в 11:00 проезда ожидали 560 машин, то к полудню их число уменьшилось до 500. Основной поток транспорта по-прежнему приходится на направление со стороны Тамани.

Ранее вечером 1 августа движение по Крымскому мосту временно ограничивали примерно на два часа. После возобновления проезда на подъездах образовались очереди, в которых находилось более 900 автомобилей. В дальнейшем количество машин постепенно сократилось, однако полностью заторы не исчезли.

Также сообщалось, что с 4 августа вступят в силу изменения правил провоза топлива через Крымский мост. Бензин и дизельное топливо разрешат перевозить только в специальных канистрах. При этом предельно допустимый объем топлива останется прежним — до 200 литров на одно транспортное средство.

Мария Удовик