Температура воды у берегов Кубани достигла +26 градусов

В начале августа температура морской воды у побережья Краснодарского края составляет от +22 до +26 градусов. Несмотря на установившуюся в регионе жаркую погоду, Черное море прогревается постепенно. По данным Краснодарского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды на утро 2 августа, самые высокие показатели температуры воды зафиксировали в Туапсе и Тамани, где море прогрелось до +26 градусов.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Виктор Коротаев / Коммерсантъ Фото: Виктор Коротаев / Коммерсантъ

В Геленджике температура морской воды составляет +25 градусов, в Новороссийске — +24, а у берегов Анапы — +22 градуса. Таким образом, разница температуры воды между курортами Черноморского побережья Краснодарского края достигает четырех градусов.

Азовское море также остается хорошо прогретым. По информации Краснодарского гидрометцентра, в Тамани температура воды достигла +26 градусов. Аналогичные показатели зафиксировали в Приморско-Ахтарске, Должанской и Ейске, где вода также прогрелась до +26 градусов.

Температура воды от +22 градусов считается комфортной для купания. На всех основных курортах Краснодарского края этот показатель уже достигнут или превышен.

Ранее сообщалось, что в ближайшие дни погода на Кубани останется под влиянием антициклона. По прогнозам синоптиков, осадки не ожидаются, а температура воздуха на основной территории региона в начале новой недели повысится до +38 градусов. При этом на побережье Черного моря прогнозируется усиление ветра, наиболее заметное именно в прибрежной зоне. Жаркая погода может способствовать дальнейшему прогреву морской воды, однако по состоянию на утро 2 августа температурные показатели на курортах остаются неоднородными и варьируются в зависимости от участка побережья.

Мария Удовик