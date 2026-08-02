Матч за Суперкубок России по гандболу пройдет в Ростове-на-Дону

В Ростове-на-Дону 4 сентября пройдет матч за Суперкубок России по гандболу. Об этом сообщает пресс-служба гандбольного клуба «Ростов-Дон».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: пресс-служба ГК «Ростов-Дон» Фото: пресс-служба ГК «Ростов-Дон»

Игра пройдет во Дворце спорта в Ростове-на-Дону. Эту площадку уже утвердил Высший Совет Федерации гандбола России. В финале женского Суперкубка России по гандболу 2026 года встретятся команды «Ростов-Дон» и ЦСКА.

Гандбольный клуб «Ростов-Дон» является восьмикратным обладателем Суперкубка России (2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2025).

Мария Иванова