На Литейном мосту завершили второй этап ремонта

В Санкт-Петербурге завершили второй этап ремонта Литейного моста. Подрядчики уложили более 3 тыс. квадратных метров нового асфальтобетонного покрытия, сообщили в городском Комитете по развитию транспортной инфраструктуры.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Ремонт Литейного моста в Петербурге вышел на финальную стадию

Фото: Евгений Павленко / Коммерсантъ Ремонт Литейного моста в Петербурге вышел на финальную стадию

Фото: Евгений Павленко / Коммерсантъ

Заключительный этап обновления дорожного покрытия стартует 2 августа. Работы будут вестись на крайних полосах переправы и продлятся до 13 августа включительно.

Кроме того, дорожники отремонтируют съезды с Пироговской набережной на Литейный мост и на набережную Кутузова. Эти работы запланированы на 12 августа. На следующий день, 13 августа, специалисты приведут в порядок съезды с Воскресенской набережной и на Арсенальную набережную. В период проведения работ движение на этих участках будет временно перекрываться.

Всего в рамках ремонта на Литейном мосту планируется обновить более 11,5 тыс. квадратных метров асфальтобетонного покрытия.

Матвей Николаев