В Ленобласти за сутки два пешехода погибли под колесами автомобилей

Полиция проводит проверку по факту двух смертельных ДТП с пешеходами, произошедших в Ленинградской области. Об этом 2 августа сообщили в региональном управлении МВД.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Полиция расследует два смертельных наезда на пешеходов в Ленобласти

Фото: Евгений Павленко / Коммерсантъ Полиция расследует два смертельных наезда на пешеходов в Ленобласти

Фото: Евгений Павленко / Коммерсантъ

Первое происшествие произошло ночью в деревне Псоедь Лужского района. По предварительным данным, 45-летний водитель автомобиля Haval совершил наезд на 73-летнего мужчину, который находился на проезжей части вне зоны пешеходного перехода. От полученных травм пенсионер скончался на месте. По факту аварии возбуждено уголовное дело.

Еще одно смертельное ДТП произошло в Подпорожском районе на 17-м километре трассы А-215 Лодейное Поле — Вытегра — Прокшино — Плесецк — Брин-Наволок. Неустановленный водитель сбил 47-летнего мужчину и скрылся с места происшествия. По данным полиции, автомобиль двигался в сторону Вытегры. Пешеход погиб, виновника аварии разыскивают сотрудники правоохранительных органов.

Матвей Николаев