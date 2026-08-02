Петербург останется под влиянием скандинавского циклона

В воскресенье погоду в Санкт-Петербурге и Ленинградской области продолжит определять тыловая часть обширной циклонической депрессии, накрывшей Скандинавию. Об этом сообщил ведущий специалист центра «Фобос» Михаил Леус.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Циклон принесет в Петербург кратковременные дожди и прохладу

Фото: Евгений Павленко / Коммерсантъ Циклон принесет в Петербург кратковременные дожди и прохладу

Фото: Евгений Павленко / Коммерсантъ

По его прогнозу, в течение дня ожидается облачная с прояснениями погода. Местами пройдут кратковременные дожди, а в отдельных районах Ленинградской области возможны грозы.

Западный ветер будет дуть со скоростью 5–10 метров в секунду, местами ожидаются порывы. Температура воздуха в Петербурге составит +20…+22 градуса, в Ленинградской области — от +18 до +23 градусов.

В понедельник, 3 августа, осадки прекратятся. Ночью столбики термометров покажут +14…+16 градусов, днем воздух вновь прогреется до +20…+22 градусов.

Матвей Николаев