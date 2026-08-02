Из-за отжимного ветра на пляжах Анапы вновь ввели ограничения

В Анапе 2 августа вновь запретили использовать в море легкие плавательные средства. Ограничения ввели на фоне отжимного северо-восточного ветра и распространили на катамараны, надувные матрасы, круги и другие аналогичные средства.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Виктор Коротаев / Коммерсантъ Фото: Виктор Коротаев / Коммерсантъ

Как сообщили в администрации курорта, запрет носит временный характер и введен в целях безопасности отдыхающих. Управление гражданской обороны и защиты населения призвало жителей и туристов соблюдать меры предосторожности, учитывать погодные условия и не подвергать риску жизнь и здоровье.

Это уже второй день подряд, когда на анапских пляжах действуют аналогичные ограничения. Накануне использование легких плавсредств также запрещали из-за отжимного северо-восточного ветра.

Ведущий сотрудник Гидрометцентра Марина Макарова уточнила, что температура морской воды у российских берегов колеблется от 20 до 26 градусов, причем минимум зафиксирован в Анапе, а максимум — в Сочи. Причиной недавнего похолодания воды в некоторых частях Краснодарского края стали дожди и воздух, не превышающий климатическую норму.

Ранее сообщалось, что Краснодарский край в ближайшие дни останется под влиянием антициклона. По прогнозам синоптиков, температура воздуха на основной территории региона в начале новой недели может повыситься до +38 градусов. Осадки не прогнозируются, при этом ожидается усиление ветра, наиболее ощутимое на Черноморском побережье.

Мария Удовик