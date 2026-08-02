Аэропорты Краснодара и Геленджика возобновили прием и отправку рейсов

Аэропорты Краснодара и Геленджика утром 2 августа возобновили прием и отправку воздушных судов после отмены временных ограничений. Об этом сообщил официальный представитель Росавиации Артем Кореняко.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Анатолий Жданов / Коммерсантъ Фото: Анатолий Жданов / Коммерсантъ

По данным ведомства, ограничения на работу аэропортов вводили для обеспечения безопасности полетов гражданских воздушных судов. После их отмены обе воздушные гавани вновь приступили к обслуживанию рейсов.

Временные ограничения действовали в аэропортах Краснодара и Геленджика около двух часов. Согласно действующим извещениям NOTAM, аэропорт Геленджика принимает и отправляет воздушные суда с 08:30 до 20:00, аэропорт Краснодара — с 09:00 до 23:00.

Росавиация уточнила, что ограничения на прием и выпуск воздушных судов сняли после завершения периода, в течение которого действовали дополнительные меры безопасности. После этого аэропорты возобновили выполнение рейсов в соответствии с установленным режимом работы.

Ранее сообщалось, что в ночь на 2 августа дежурные средства противовоздушной обороны перехватили и уничтожили 635 беспилотных летательных аппаратов самолетного типа над территориями 16 регионов России, включая Краснодарский край, а также над акваториями Азовского и Черного морей. Информацию об этом распространило Министерство обороны РФ. Одновременно в Краснодарском крае продолжает действовать запрет на фото- и видеосъемку, а также публикацию информации об атаках беспилотных летательных аппаратов, работе средств противовоздушной обороны, радиоэлектронной борьбы и специальных служб, включая сведения о военных объектах и объектах инфраструктуры. За нарушение этих требований предусмотрен штраф в размере до 300 тыс. руб.

Мария Удовик