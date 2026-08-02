В ущелье Адыр-Су обнаружено тело туристки
В субботу спасатели обнаружили тело женщины в ущелье Адыр-Су Эльбрусского района. СУ СК РФ по Кабардино-Балкарии начало доследственную проверку, об этом сообщает пресс-служба ведомства.
Фото: Олег Харсеев / Коммерсантъ
По предварительным данным, 25 июля 2026 года 65-летняя жительница Санкт-Петербурга прибыла в ущелье Адыр-Су в составе туристической группы. Женщина самостоятельно отправилась на прогулку вдоль берега горной реки и пропала. Ее тело было обнаружено спасателями в реке.
Следователи устанавливают все обстоятельства происшествия, назначено проведение судебно-медицинской экспертизы.