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В ущелье Адыр-Су обнаружено тело туристки

В субботу спасатели обнаружили тело женщины в ущелье Адыр-Су Эльбрусского района. СУ СК РФ по Кабардино-Балкарии начало доследственную проверку, об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Фото: Олег Харсеев / Коммерсантъ

Фото: Олег Харсеев / Коммерсантъ

По предварительным данным, 25 июля 2026 года 65-летняя жительница Санкт-Петербурга прибыла в ущелье Адыр-Су в составе туристической группы. Женщина самостоятельно отправилась на прогулку вдоль берега горной реки и пропала. Ее тело было обнаружено спасателями в реке.

Следователи устанавливают все обстоятельства происшествия, назначено проведение судебно-медицинской экспертизы.

Мария Иванова

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