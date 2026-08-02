В Краснодаре бензин АИ-95 доступен на 61 АЗС

По состоянию на утро 2 августа в Краснодаре работают 84 автозаправочные станции. При этом наличие топлива и количество действующих АЗС в течение дня может меняться.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ

По данным городских служб, бензин АИ-92 доступен на 73 заправках, АИ-95 — на 61, АИ-100 — на восьми, дизельное топливо — на 63 АЗС.

Топливо отпускают на автозаправочных станциях сетей «Роснефть», «Лукойл», «Газпром», «Газпромнефть», Rusoil, «Татнефть», VP, «СитиОйл», Teboil, «Уфимнефть», Atan, «КТК», «Ирбис», PNB, «Сивнефть», «Партнер», «ОПТИ» и Petrol. Действующие станции расположены на улицах Лизы Чайкиной, Уральской, Московской, Ростовском шоссе, Дзержинского, Лукьяненко, Бородинской, Дежнева, Кубанской Набережной, Тургенева, Захарова, проспекте Чекистов, Автолюбителей, Восточно-Кругликовской, Российской, Тополиной, Западном обходе, Коммунаров, Ставропольской, Мачуги, Крупской, Красных Партизан, Ейском шоссе, Селезнева, Кирилла Россинского, Евдокимовской, 1-й Дорожной, Калинина, Евдокии Сокол, Суворова, Ялтинской, Дальней, Бабушкина, Пластунской, Солнечной, Восточном обходе, Александра Покрышкина, Степана Разина, Монтажников, Шевченко, Сормовской, Новороссийской, 70-летия Октября, а также на трассе Краснодар—Кропоткин, возле хутора Ленина и поселка Индустриального.

На части автозаправочных станций по решению собственников действуют ограничения: топливо отпускают только в топливные баки автомобилей.

Кроме того, 19 АЗС временно не осуществляют отпуск топлива, еще 11 объектов закрыты на ремонт или ребрендинг.

Городские службы сообщили, что принимают меры для стабилизации ситуации с обеспечением топливом. Водителей также призвали не приобретать горючее впрок, отметив, что это позволит сократить очереди на работающих автозаправочных станциях и обеспечить доступность топлива для остальных автомобилистов.

Мария Удовик