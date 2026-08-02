На трассе М-4 «Дон» у Горячего Ключа вновь образовалась многокилометровая пробка

На федеральной трассе М-4 «Дон» в районе Горячего Ключа утром 2 августа вновь образовалась крупная пробка по направлению к курортам Черноморского побережья. Затор возник второй день подряд и растянулся на несколько километров.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Влад Некрасов / Коммерсантъ Фото: Влад Некрасов / Коммерсантъ

По данным сервиса «Яндекс Карты», движение транспорта значительно затруднено на участке от окраины станицы Саратовской до скалы Петушок в Горячем Ключе, которая является одной из популярных остановок у автотуристов. После этого участка движение по трассе осуществляется без затруднений. В сторону Краснодара транспорт движется свободно.

Летние заторы на этом участке федеральной трассы традиционно возникают в период высокого курортного сезона, когда увеличивается поток автомобилей, направляющихся к побережью Черного моря в Краснодарском крае.

Ранее сообщалось, что с 30 апреля по 13 сентября 2026 года на участке трассы М-4 «Дон» от Горячего Ключа до Джубги действуют временные ограничения для движения грузовых автомобилей с разрешенной максимальной массой свыше 15 тонн. Ограничения распространяются на пятницу, субботу, воскресенье и праздничные дни в период с 08:00 до 21:00. В будние дни и в ночное время движение грузового транспорта осуществляется без ограничений.

Введение временных ограничений для большегрузов направлено на повышение безопасности дорожного движения в период курортного сезона. При этом они не распространяются на ночное время и будние дни, когда интенсивность транспортного потока на данном участке трассы ниже.

По состоянию на утро 2 августа движение в сторону морских курортов на участке у Горячего Ключа оставалось затрудненным, тогда как в обратном направлении дорожная ситуация оставалась штатной.

Мария Удовик