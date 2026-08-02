На Тамани во время раскопок обнаружили части шести черепов древних слонов

Палеонтологи завершили комплексную экспедицию по изучению археолого-палеонтологического памятника «Богатыри/Синяя Балка» на Таманском полуострове в Краснодарском крае. В нынешнем сезоне специалисты после трехлетнего перерыва возобновили спасательные раскопки и обнаружили части шести черепов древних слонов. Об этом сообщили в Южном научном центре РАН.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: ЮНЦ РАН\Вадим Титов Фото: ЮНЦ РАН\Вадим Титов

Раскопки проводили на абразивном берегу Азовского моря. По данным ЮНЦ РАН, местонахождение «Богатыри/Синяя Балка» считается уникальным, поскольку на сравнительно небольшой площади сосредоточены отложения с останками около 100 таманских слонов и 40 носорогов-эласмотериев.

Руководитель экспедиции, заведующий лабораторией палеогеографии Южного научного центра РАН Вадим Титов сообщил, что среди костных останков древних животных также находят раннепалеолитические каменные орудия. По его словам, специалисты предполагают, что они принадлежали Homo ergaster, обитавшему на территории Тамани около 1,2–1,4 млн лет назад. Особенностью экспедиции 2026 года стало обнаружение и извлечение частей шести черепов древних слонов.

После завершения полевых работ найденные материалы направят на реставрацию и хранение в Азовский историко-археологический и палеонтологический музей-заповедник. Экспедицию организовали при поддержке гранта Российского научного фонда.

В раскопках приняли участие сотрудники Южного научного центра РАН, Института истории материальной культуры РАН из Санкт-Петербурга, Азовского историко-археологического и палеонтологического музея-заповедника имени А.А. Горбенко, Геологического института РАН из Москвы, Ставропольского историко-культурного и природно-ландшафтного музея-заповедника имени Г.Н. Прозрителева и Г.К. Праве, а также Института экологии растений и животных Уральского отделения РАН из Екатеринбурга.

Ранее, во время экспедиции 2023 года на Таманском полуострове, ученые собрали материалы по животным, населявшим эту территорию около 1,2–1,4 млн лет назад. Тогда наиболее значимыми находками стали первый известный науке череп молодого кавказского эласмотерия и хорошо сохранившийся таз таманского слона.

В 2022 году палеонтологические исследования в Белореченском районе Краснодарского края также принесли ряд находок. Специалисты обнаружили останки одного из самых древних южных слонов, проникшего из Африки на территорию Евразии, большерогого оленя арверноцероса, древней свиньи, этрусского медведя и других животных. Одной из наиболее необычных находок стала гигантская саламандра, современные родственники которой обитают в Японии и юго-восточном Китае. По данным исследователей, она жила в лесной и лесостепной зоне современной Кубани около 2,8 млн лет назад.

Мария Удовик