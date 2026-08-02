Силы ПВО за ночь сбили 635 беспилотников над регионами России и двумя морями

В течение ночи на 2 августа дежурные средства противовоздушной обороны перехватили и уничтожили 635 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа над территориями 16 регионов России, а также над акваториями Азовского и Черного морей. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Мария Удовик Фото: Мария Удовик

По данным военного ведомства, беспилотники уничтожили над Белгородской, Брянской, Волгоградской, Воронежской, Калужской, Курской, Липецкой, Орловской, Ростовской, Рязанской, Саратовской, Тамбовской и Тульской областями, Московским регионом, Республикой Крым и Краснодарским краем. Кроме того, средства ПВО работали над акваториями Азовского и Черного морей.

В Минобороны уточнили, что все 635 беспилотных летательных аппаратов самолетного типа были перехвачены и уничтожены в течение прошедшей ночи дежурными средствами противовоздушной обороны.

Ранее сообщалось, что в течение дня 1 августа силы ПВО уничтожили более 150 украинских беспилотников над территорией Краснодарского края и еще девяти регионов России. До этого, в ночь на 1 августа, дежурные средства противовоздушной обороны перехватили и уничтожили 274 беспилотных летательных аппарата самолетного типа. Тогда беспилотники ликвидировали над территориями 17 регионов страны, включая Краснодарский край, а также над акваториями Черного и Азовского морей.

Ранее Антитеррористическая комиссия Краснодарского края призвала жителей не проводить фото- и видеосъемку военного и служебного транспорта, а также объектов транспортной, топливно-энергетической, промышленной и иной критической инфраструктуры.

Мария Удовик