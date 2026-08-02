Температура в Краснодарском крае 2 августа превысит климатическую норму

В Краснодарском крае 2 августа температура воздуха поднимется на 2–3 градуса выше климатической нормы. По прогнозу ведущего синоптика центра погоды «Фобос» Михаила Леуса, регион останется под влиянием барического максимума, который сохранит сухую и жаркую погоду без осадков.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александра Каверина Фото: Александра Каверина

По данным синоптика, в течение дня на Кубани ожидается малооблачная погода. Температура воздуха составит от +34 до +36 градусов, что превышает средние климатические значения для этого периода. Северо-восточный ветер будет дуть со скоростью 5–10 м/с, местами с порывами. Атмосферное давление существенно не изменится и составит около 756 мм рт. ст., что соответствует нормальным значениям.

Михаил Леус сообщил, что погодные условия в регионе продолжат определяться влиянием антициклона. По его данным, именно барический максимум обеспечивает отсутствие осадков, небольшую облачность и дальнейший рост температуры воздуха. Синоптик отметил, что показатели термометров окажутся на 2–3 градуса выше климатической нормы, уточнил эксперт.

Ранее сообщалось, что с началом августа Краснодарский край оказался под влиянием антициклона, который принес в регион новую волну жары. Согласно прогнозу, в ближайшие дни температура воздуха продолжит повышаться.

По ранее опубликованным данным, в начале новой недели на основной территории Краснодарского края столбики термометров могут подняться до +38 градусов. Осадков в этот период не ожидается. При этом прогнозируется усиление ветра, наиболее заметным оно будет на побережье Черного моря.

Мария Удовик