Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
На главную региона
Коммерсантъ FM
Новый поиск.
Теперь с интеллектом
Предыдущая страница
Следующая страница

В Ленобласти спасатели нашли заблудившихся в лесу детей

Спасатели завершили поиски троих детей, заблудившихся в Кировском районе Ленинградской области. Об этом сообщили в пресс-службе регионального управления МЧС.

Троих школьников, ушедших на рыбалку, нашли в Кировском районе Ленобласти

Троих школьников, ушедших на рыбалку, нашли в Кировском районе Ленобласти

Фото: Александр Сайганов / Коммерсантъ

Троих школьников, ушедших на рыбалку, нашли в Кировском районе Ленобласти

Фото: Александр Сайганов / Коммерсантъ

Инцидент произошел в районе железнодорожной станции Назия у лесного озера. Трое школьников отправились на рыбалку, однако не смогли самостоятельно выбраться из леса.

На поиски были направлены сотрудники поисково-спасательного отряда города Шлиссельбурга. Детей удалось оперативно обнаружить.

Как уточнили в МЧС, медицинская помощь школьникам не потребовалась.

Матвей Николаев

Предыдущий слайд

Новости компаний Все

Следующий слайд