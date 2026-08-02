В Ленобласти спасатели нашли заблудившихся в лесу детей

Спасатели завершили поиски троих детей, заблудившихся в Кировском районе Ленинградской области. Об этом сообщили в пресс-службе регионального управления МЧС.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Троих школьников, ушедших на рыбалку, нашли в Кировском районе Ленобласти

Фото: Александр Сайганов / Коммерсантъ Троих школьников, ушедших на рыбалку, нашли в Кировском районе Ленобласти

Фото: Александр Сайганов / Коммерсантъ

Инцидент произошел в районе железнодорожной станции Назия у лесного озера. Трое школьников отправились на рыбалку, однако не смогли самостоятельно выбраться из леса.

На поиски были направлены сотрудники поисково-спасательного отряда города Шлиссельбурга. Детей удалось оперативно обнаружить.

Как уточнили в МЧС, медицинская помощь школьникам не потребовалась.

Матвей Николаев