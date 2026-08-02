В Ростовской областью ночью уничтожили почти 150 беспилотников

В ночь с субботы на воскресенье Ростовская область подверглась массированной атаке беспилотниками. Силы ПВО уничтожили почти 150 БПЛА, сообщил в соцсетях губернатор региона Юрий Слюсарь.

Беспилотники уничтожены в Чертковском, Тарасовском, Миллеровском, Морозовском, Каменском, Шолоховском и Азовском районах, а также в городе Каменске-Шахтинском.

В Миллеровском районе из-за падения обломков БПЛА загорелся кабель на крыше элеватора. Пожар полностью ликвидирован, никто не пострадал.

Мария Иванова